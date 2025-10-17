আত্রাইয়ে ধান ব্যবসায়ীর সাড়ে ৭ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

নওগাঁর আত্রাইয়ে সবুজ হোসেন (২৬) নামের এক ধান ব্যবসায়ীকে মারধর করে প্রায় সাড়ে ৭ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার কালীগঞ্জ-আত্রাই সড়কের বারোবিঘা ডাবল ব্রিজ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী ধান ব্যবসায়ী সবুজ হোসেন উপজেলার ভোঁপাড়া পশ্চিমপাড়া গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে।
সবুজ হোসেনের ভাই ইউপি মেম্বার বিপ্লব হোসেন জানান, তাঁর ভাই ভোঁপাড়া বাজারে ধানের ব্যবসা করেন। গতকাল উপজেলার পতিসর বাজারে ধানের টাকা নিতে যান সবুজ। রাত প্রায় পৌনে ৮টা নাগাদ ৭ লাখ ৪৫ হাজার টাকাসহ আরেক ভাই সজিবকে নিয়ে মোটরসাইকেলে ফিরে আসছিলেন তাঁরা। এ সময় কালীগঞ্জ-আত্রাই সড়কের বারোবিঘা ডাবল ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে ছিনতাইকারীরা তাঁদের মারধর করে টাকা এবং একটি মোবাইল ফোন ছিনতাই করে নিয়ে যায়। বিপ্লব হোসেন আরও জানান, ছিনতাইকারীরা চারটি মোটরসাইকেলে ৮-১০ জন ছিল এবং সবাই হেলমেট পরিহিত অবস্থায় ছিল।
আত্রাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে ঘটনাটি রহস্যজনক বলে মনে হলেও প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটনে সুষ্ঠু তদন্ত করা হচ্ছে।