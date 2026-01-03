শৈত্যপ্রবাহের কবলে নওগাঁ, তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রির ঘরে

এক দিনের ব্যবধানে ২ দশমিক ৮ ডিগ্রি তাপমাত্রা কমে নওগাঁ মৃদু শৈত্যপ্রবাহের কবলে পড়েছে।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় এই জেলায় ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। যা চলতি বছর এখন পর্যন্ত এই জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজ ভোর থেকেই কুয়াশায় ঢাকা চারপাশ। সঙ্গে হিমেল হাওয়ায় তীব্র শীত অনুভূত হচ্ছে। শীত বাড়ার সঙ্গে ছিন্নমূল মানুষ ও খেটে খাওয়া মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে।
ভ্যানচালক আলম মিয়া বলেন, ‘গত দুই দিন শীত একটু কম ছিল। আজকে যে শীত আর ঠান্ডা শুরু হইছে, তাতে কোনো যাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না। সকাল ১০টা বাজে, তবু কুয়াশার কারণে পাঁচ হাত দূরে কিছু দেখা যাচ্ছে না।’
হাপানিয়া এলাকার বাসিন্দা স্বপন আহমেদ বলেন, সন্ধ্যার পর থেকেই শীতের প্রকোপ বেড়েছে। সেই সঙ্গে কুয়াশা ও হিমেল হাওয়া শীতের তীব্রতা কয়েক গুণ বাড়িয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকে গরম কাপড় পরে চলাফেরা করছে মানুষ। ভোর থেকে এখন পর্যন্ত কুয়াশায় আচ্ছন্ন আছে চারপাশ।
নওগাঁর বদলগাছী কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের কর্মকর্তা মিজানুর রহমান জানান, সকাল ৯টায় জেলায় ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। এর আগে গতকাল তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ১১ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেই হিসাবে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে এই জেলার তাপমাত্রা কমেছে ২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তর দিক থেকে বয়ে আসা হিমেল হাওয়ায় শীত আরও বাড়তে পারে বলে জানান তিনি।