পোরশা সরকারি কলেজ: একসঙ্গে দুই পদে ৩ শিক্ষক

সুমন আলী, নওগাঁ

ছবি: সংগৃহীত

নওগাঁয় তথ্য গোপন করে একসঙ্গে দুটি সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি করে বেতন-ভাতা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে তিন প্রভাষকের বিরুদ্ধে। তাঁরা হলেন পোরশা সরকারি কলেজের ইসলাম শিক্ষা বিভাগের প্রভাষক আবু ইলিয়াস, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক মাহফুজা বেগম এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক তাসলিমা জাহান।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, আবু ইলিয়াস ২০১৩ সালের ২৭ জানুয়ারি পোরশা সরকারি কলেজে প্রভাষক (ইসলাম শিক্ষা) পদে যোগদান করেন। কলেজে কর্মরত থাকা অবস্থায় তিনি ২০১৭ সালের ২৩ মার্চ একই উপজেলার বালিচাঁদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। সেখানে তিনি ২০১৯ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত চাকরি করেন এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে নিয়মিত বেতন-ভাতা উত্তোলন করেন। কলেজটি সরকারিকরণের কয়েক মাস পর তিনি বালিচাঁদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকরি থেকে পদত্যাগ করে আবার পোরশা সরকারি কলেজে ফিরে আসেন। অভিযোগ রয়েছে, ২০১৮ সালের ৮ আগস্ট থেকে ২০১৯ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত তিনি একসঙ্গে উপজেলা শিক্ষা অফিস ও পোরশা সরকারি কলেজ—দুই জায়গা থেকেই সব ধরনের বেতন-ভাতা উত্তোলন করেছেন।

অন্যদিকে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক মাহফুজা বেগম ২০১৫ সালের ৬ মার্চ নিয়োগ পেয়ে ওই বছরের ৯ মার্চ কলেজে যোগ দেন। এর আগে তিনি ২০০৯ সালের ৫ মে পত্নীতলা উপজেলার আমাইর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে বদলি হয়ে গগনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন এবং ২০১৮ সালের ৭ জুলাই সেখান থেকে পদত্যাগ করেন। একই দিনে তিনি পুনরায় পোরশা সরকারি কলেজে যোগ দেন। অভিযোগ রয়েছে, কলেজে নিয়মিত শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের সময় তিনি বকেয়াসহ বেতন উত্তোলন করেন, যদিও ওই সময়ে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকরিতেও যুক্ত ছিলেন।

এ ছাড়া মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক তাসলিমা জাহান ২০১৫ সালের ৬ মার্চ নিয়োগ পেয়ে ১০ মার্চ কলেজে যোগ দেন। কলেজে যোগদানের পর তিনি ২০১৬ সালের ২৮ জুন সাপাহার উপজেলার জয়পুর রাজ্যধর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে কর্মরত থেকে তিনি ২০১৮ সালের ১১ জুন পদত্যাগ করেন। এরপর কলেজে ফিরে এসে নিয়মিত শিক্ষক হিসেবে বকেয়াসহ বেতন উত্তোলন করেন।

তিনজনের কর্মকাল পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ২০১৮ সালের ৮ আগস্ট তাঁদের ভূতাপেক্ষভাবে আত্তীকরণপ্রাপ্ত দেখানো হলেও ওই সময় তাঁরা বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে কর্মরত ছিলেন। প্রকৃত অর্থে ওই সময় কেউই কলেজের চাকরিতে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন না।

পোরশা উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ওয়াকিল ইসলাম বলেন, ‘প্রভাষক মো. আবু ইলিয়াস, মাহফুজা বেগম ও তাসলিমা জাহান নিজ নিজ সময়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। একই সময়ে তাঁরা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বেতন-ভাতা গ্রহণের পাশাপাশি কলেজ থেকেও এমপিও ও অন্যান্য ভাতা উত্তোলন করেছেন। এটি সরকারি চাকরি বিধিমালার পরিপন্থী এবং গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও জালিয়াতির শামিল।’

জানতে চাইলে অভিযুক্ত প্রভাষক মাহফুজা বেগম বলেন, ‘কলেজটি তখন এমপিওভুক্ত না হওয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকরির পাশাপাশি কলেজে নিয়োগ নিয়েছিলাম। কলেজটি জাতীয়করণ হওয়ার পর আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে এখানে যোগ দিই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করার সময় মাঝেমধ্যে কলেজেও ক্লাস নিয়েছি। কলেজের পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে চার মাসের অতিরিক্ত বেতন তুলেছিলাম, তা পরে ব্যাংকের মাধ্যমে ফেরত দিয়েছি।’

অভিযুক্ত প্রভাষক আবু ইলিয়াস বলেন, ‘ডিগ্রি শাখায় তৃতীয় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় এমপিও হবে কি না, তা নিশ্চিত ছিল না। সে কারণে কিছুদিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করেছি। কলেজটি জাতীয়করণ হওয়ার পর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অতিরিক্ত নেওয়া বেতনের অর্থ ফেরত দিয়েছি।’ অভিযুক্ত প্রভাষক তাসলিমা জাহান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে সংবাদ প্রকাশ না করার অনুরোধ জানান।

এ বিষয়ে কলেজটির সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আফজাল হোসেন মানবিক কারণ দেখিয়ে সংবাদ প্রকাশ না করার অনুরোধ করেন। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুর রশিদ বলেন, ‘আমি ১ জানুয়ারি নতুন দায়িত্ব নিয়েছি। এসব ঘটনা আগের অধ্যক্ষদের সময়ের। বিষয়টি গুরুতর অপরাধ। সরকারি নির্দেশনা পেলে অবশ্যই সংশ্লিষ্টদের বেতন বন্ধসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

