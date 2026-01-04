হোম > সারা দেশ > নওগাঁ

ভারতীয় মহিষসহ চার যুবক গ্রেপ্তার

ধামইরহাট (নওগাঁ) প্রতিনিধি 

বিজিবির অভিযানে মহিষসহ আটক যুবকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর ধামইরহাটে ছয়টি ভারতীয় মহিষসহ চার যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবির পত্নীতলা ব্যাটালিয়নের (১৪ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুল্লাহ আল মামুন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন উপজেলার জোতমাহমুদপুর গ্রামের রাশেদুল ইসলাম (২৬), জহুরুল ইসলাম (৪০) এবং শাহপুর এলাকার হুমায়ুন কবির (৩৮) ও তরিকুল ইসলাম (৩৫)।

বিজিবি জানায়, সকাল ৮টার দিকে বস্তাবর বিওপির সীমান্ত পিলার ২৬৩/৪ হতে আনুমানিক পাঁচ কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিহারীনগর এলাকায় অভিযানের সময় ছয় মহিষসহ চারজনকে আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে ইঞ্জিনচালিত ভটভটি ও মোবাইল ফোনও জব্দ করা হয়। আটক গবাদিপশু ও পণ্যের মূল্য ২২ লাখ ২৩ হাজার ৪০০ টাকা হবে। গবাদিপশুসহ ওই যুবকদের ধামইরহাট থানায় হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন।

ধামইরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোখলেছুর রহমান বলেন, ‘বিজিবি সম্ভবত সংবাদ সম্মেলনের জন্য আটককৃতদের ক্যাম্পে নিয়ে গেছে। তবে এ বিষয়ে থানায় এখনো কোনো মামলা হয়নি।’

