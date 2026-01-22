হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে সড়কে মিনিবাস উল্টে নিহত ২

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

চিকিৎসা নিচ্ছেন আহতরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ভালুকায় সড়কের ওপর একটি মিনিবাস উল্টে দুজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার সদর ইউনিয়নের মেহেরাবাড়ী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও হাইওয়ে থানা সূত্রে জানা গেছে, ময়মনসিংহগামী একটি মিনিবাস মেহেরাবাড়ী এলাকায় পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকের ওপর উঠে উল্টে যায়। এতে বাসে থাকা একাধিক যাত্রী আহত হন।

ভালুকা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী মাসুদ বলেন, দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। ঘটনাস্থলেই বাসের যাত্রী শাহজাহান সিরাজ (৪০) নিহত হন। তিনি উপজেলার বিরুনীয়া এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে।

আহতদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ছাড়া আরও চারজনকে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

হাসপাতালে নেওয়ার পর বাসের হেলপার মোহাম্মদ অনিক মিয়া (২৮) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তিনি মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলার জগন্নাথদিয়া এলাকার মোহাম্মদ আলতাফ হোসেনের ছেলে।

