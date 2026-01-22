হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

সকালে মানববন্ধন, বিকেলে ইউএনওর বদলি বাতিল

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

কলমাকান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিবাদের পর নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদুর রহমানের বদলি বাতিল করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

গতকাল বুধবার বিকেলে মাসুদুর রহমানের বদলি আদেশটি বাতিল করা হয়।

এর আগে গত মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব সামিউল আমিন স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে ইউএনও মাসুদুর রহমানকে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলায় বদলি করা হয়। পরদিন সকালে স্থানীয় লোকজন ইউএনওর বদলি আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করে।

পরে বিকেলে প্রথমে ইউএনওর বদলি আদেশটি বহাল রেখে শুধু দায়িত্ব থেকে তাৎক্ষণিক অবমুক্তির বিষয়টি বাতিল করে প্রজ্ঞাপন দেয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। তবে কিছু সময় পর বদলির আদেশটি পুরোপুরি বাতিল করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসক মো. সাইফুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, গত শনিবার বিকেলে জেলার কলমাকান্দা উপজেলার লেংগুড়া বাজারে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমানের ভাই পরভেজসহ কয়েকজন মিলে সরকারি জায়গা দখল করে ঘর তুলছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দিলে ইউএনও গিয়ে ঘটনার সত্যতা পেয়ে পারভেজকে আটক করেন। এই ঘটনায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় ইউপি চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান গিয়ে ইউএনওকে শাসিয়ে বলেন, ‘এখানে কার অনুমতিতে এসেছেন। আমি এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। আমার ইউনিয়নে মোবাইল কোর্ট করতে হলে আমাকে বলতে হবে।’ ইউএনও প্রশ্ন করেন, ‘এটা কোন আইনে আছে?’ তখন চেয়ারম্যান বলেন, ‘এটা ইউনিয়ন পরিষদ আইনে আছে।’

চেয়ারম্যানের এমন বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এ নিয়ে গণমাধ্যমেও সংবাদ প্রকাশ করা হয়। এতে চারদিকে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এই ঘটনায় পরদিন (১৮ জানুয়ারি) লেংগুড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান ভূঁইয়াকে সাময়িক বরখাস্ত করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়।

