পদ্মায় গোসলে নেমে নিখোঁজ এমআইএসটির ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

নাইম। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলায় পদ্মা সেতুর পিলারের কাছে নদীতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র নাইমের (২২) মরদেহ দুই দিন পর উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস ও কোস্ট গার্ডের ডুবুরি দল।

আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পদ্মা সেতুর ৪ নম্বর পিলারের প্রায় ৫০০ ফুট উত্তরে নদীর তলদেশ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

এর আগে গত শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে বন্ধুদের সঙ্গে ট্রলারে করে পদ্মা নদীতে ঘুরতে যান নাইম। একপর্যায়ে সেতুর ৪ নম্বর পিলারের কাছে নদীতে গোসল করতে নামলে তিনি নিখোঁজ হন।

মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এমআইএসটির ১৮ জন শিক্ষার্থী একটি ট্রলারে করে নদীতে ভ্রমণে বের হন। গোসলের সময় নাইম নিখোঁজ হলে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও কোস্ট গার্ডের ডুবুরি দল যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। টানা দুই দিনের অভিযানের পর আজ দুপুরে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

সফিকুল ইসলাম আরও জানান, নিহত নাইম নাটোর জেলার বাসিন্দা। উদ্ধার করা মরদেহ পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য এমআইএসটি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

