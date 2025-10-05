ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আরেক বাসের ধাক্কা, নিহত ১

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসে আরেক বাসের ধাক্কায় একজন নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম শরিয়াতউল্লাহ (২০)। আজ রোববার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার কেয়াইন ইউনিয়নের চালতিপাড়া এলাকায় এক্সপ্রেসওয়ের মাওয়ামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে চালকসহ অন্তত আটজন বাসযাত্রী আহত হন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
দুর্ঘটনার কারণে এক্সপ্রেসওয়ের মাওয়ামুখী লেনে প্রায় ৪০ মিনিট যান চলাচল বিঘ্নিত হয় এবং দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মাওয়ামুখী লেনে হানিফ পরিবহনের একটি বাস দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় পেছন দিক থেকে আসা ইমাদ পরিবহনের একটি বাস হানিফ পরিবহনের বাসটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ইমাদ পরিবহনের হেলপার শরিয়াতউল্লাহ ঘটনাস্থলেই মারা যান। নিহত শরিয়াতউল্লাহ পিরোজপুর জেলার হরিনা গাজীপুর গ্রামের জামাল হোসেনের ছেলে।
শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের স্টেশন অফিসার মো. দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমাদের টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ পরিচালনা করে। ঘটনাস্থলে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হন।
হাসাড়া হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নুর মোহাম্মদ বলেন, হানিফ পরিবহনের বাসটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় রাস্তায় দাঁড়ানো ছিল। এ সময় দ্রুতগতির ইমাদ পরিবহনের বাসটি পেছন থেকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই ইমাদ পরিবহনের হেলপার মারা যান। আহতদের শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।