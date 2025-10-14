হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

সোনারগাঁয়ে স্কচটেপে মোড়ানো ব্যাগে তরুণীর মরদেহ

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

সোনারগাঁয়ে স্কচটেপ মোড়ানো ব্যাগে তরুণীর মরদেহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে স্কচটেপ মোড়ানো একটি ব্যাগ থেকে কামরুন নাহার নামের এক তরুণীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার কাইকাটেক সেতুর পাশে রাস্তা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

কামরুন নাহার শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার মাগুরা গ্রামের সাদেক আলীর মেয়ে। তিনি মোগরাপাড়া চৌরাস্তায় কলাপাতা বার্গার নামে একটি রেস্তোরাঁয় ওয়েটারের কাজ করতেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাস্তা পাশে ব্যাগভর্তি মরদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা। পরে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশেদুল হাসান খান জানান, ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা তরুণীকে হত্যার পর মরদেহ গুমের উদ্দেশ্যে ব্যাগ ভরে এখানে ফেলে যায়। হত্যার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে।

