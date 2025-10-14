টঙ্গিবাড়ীতে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলায় ব্যানার টানাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে মো. ফয়সাল (২১) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার আড়িয়ল ইউনিয়নের ফজুশাহ বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মৃত ফয়সাল ওই ইউনিয়নের বসাউল্লা গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে ফয়সাল বিএনপির একটি ব্যানার টানানোর সময় অসাবধানতাবশত বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে পড়েন। এতে তিনি গুরুতরভাবে দগ্ধ হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে টঙ্গিবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মৃতের মামা দ্বীন ইসলাম বলেন, ‘কারেন্টে শক খাওয়ার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে এসে দেখি, ভাগনে আর বেঁচে নেই।’
এ বিষয়ে আড়িয়ল ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আ. আলী নান্টু মাদবর বলেন, ‘আজ ফজুশাহ বাজারে আমাদের একটি শাখা অফিস উদ্বোধনের কথা ছিল। শুনেছি সেখানে বিদ্যুতায়িত হয়ে এক যুবক মারা গেছে। তবে নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল কি না বা কে ব্যানার টানাচ্ছিল, তা নিশ্চিত নই।’
এ ঘটনায় টঙ্গিবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল আলম বলেন, বিদ্যুতায়িত হয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।