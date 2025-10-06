হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

নোংরা পরিবেশে আইসক্রিম তৈরি করায় জরিমানা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আইসক্রিম তৈরি করায় সরলতা আইসক্রিম ফ্যাক্টরিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) বেলা দেড়টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত উপজেলার ঘোলতলি এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।

আসিফ আল আজাদ বলেন, প্রতিষ্ঠানটি নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আইসক্রিম উৎপাদন করছিল। এই অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজার মো. শাকিলকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অভিযানে সহযোগিতা করেন লৌহজং উপজেলা স্যানিটারি পরিদর্শক মো. নাজমুল হোসেন এবং লৌহজং থানা-পুলিশের একটি দল।

সম্পর্কিত

দোকানে মিষ্টির অর্ডার নিয়ে দুই পক্ষের মারামারি

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আরেক বাসের ধাক্কা, নিহত ১

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় সেতুর নির্মাণকাজ ২৩ বছরেও শুরু হয়নি

মুন্সিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ-গোলাগুলি, আহত ৪

মুন্সিগঞ্জে ধলেশ্বরী-১ ও ২ সেতু বেহাল, দুর্ঘটনার শঙ্কা

পার্শ্ববর্তী দেশের সহযোগিতায় সন্ত্রাসীরা পূজাকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করেছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

মুন্সিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজে টেন্ডার ছাড়াই গাছ বিক্রি

মুন্সিগঞ্জে আটটি দোকান ভস্মীভূত

ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে শরবত বিক্রেতাকে পিটিয়ে পুলিশে সোপর্দ

মুন্সিগঞ্জে আমগাছে দুই হাত বাঁধা বৃদ্ধের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা