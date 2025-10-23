মুন্সিগঞ্জ পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র সাগর ১০ দিনের রিমান্ডে

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে তিন দিনমজুর হত্যা মামলার আসামি মুন্সিগঞ্জ পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র ও ছাত্রলীগ নেতা সাজ্জাদ হোসেন সাগরকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। বুধবার দিবাগত রাতে ঢাকার ডেমরা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার আদালতের মাধ্যমে ১০ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ।
এ সময় অপর আরেক ছাত্রলীগ নেতা মো. সাগর মিয়াকে (২৯) গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃত সাজ্জাদ হোসেন সাগর মুন্সিগঞ্জ শহর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। আর সাগর মিয়া সদর উপজেলার মীরকাদিম পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক।
বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে গ্রেপ্তার সাজ্জাদ হোসেন সাগরকে আদালতে তোলা হয়। তখন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে দিনমজুর সজল মোল্লা হত্যা মামলায় তাঁকে পুলিশ ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. আশীকুর রহমান ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
মুন্সিগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. কামরান হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুন্সিগঞ্জ ডিবি পুলিশের একটি টিম ঢাকার ডেমরা এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় ওই দুই ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে প্রকাশে আগ্নেয়াস্ত্র মহড়া দেন সাবেক প্যানেল মেয়র ও ছাত্রলীগ নেতা সাজ্জাদ হোসেন সাগর। তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী হত্যাসহ ১০টি মামলা রয়েছে।
প্রসঙ্গত, গত বছরের ৪ আগস্ট শহরের থানারপুল এলাকা থেকে কৃষি ব্যাংক মোড় ও থানারপুল থেকে মানিকপুর এলাকা পর্যন্ত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্র-জনতার সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষে দিনমজুর রিয়াজুল ফরাজী, সজল মোল্লা ও নুর মোহাম্মদ ডিপজল নিহত হন।