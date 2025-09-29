হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে আটটি দোকান ভস্মীভূত

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে অন্তত আটটি দোকান ভস্মীভূত হয়েছে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) গভীর রাতে উপজেলার পশ্চিম কুমারভোগ জামে মসজিদসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলোর মধ্যে রয়েছে একটি সেলুন, ফলের দোকান, চায়ের দোকান, ভাঙারির দোকান, অটো গ্যারেজ, রিকশা গ্যারেজ, অটো চার্জিং স্টেশন ও ওয়েল্ডিংয়ের দোকান।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের অফিসার মো. দেওয়ান আজাদ হোসেন জানান, রাত ২টা ২৫ মিনিটে সংবাদ পাওয়ার পর শ্রীনগর ও লৌহজং ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট একযোগে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। প্রায় দেড় ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ প্রক্রিয়াধীন।

