ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে ২ ট্রাকের সংঘর্ষ, দেড় ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে দুর্ঘটনা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার কেইয়ান ইউনিয়নের নিমতলা এলাকায় ঢাকামুখী লেনে দুই ট্রাকের সংঘর্ষের ঘটনায় প্রায় দেড় ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল।

আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) রাত পৌনে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঢাকাগামী মাছবোঝাই একটি ট্রাক বেপরোয়া গতিতে চলার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা সুতাবোঝাই ট্রাককে পেছন দিক থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে সুতাবোঝাই ট্রাকটি সড়কের পাশে বাম্পারে আঘাত লেগে এক্সপ্রেসওয়ের এক পাশে উল্টে পড়ে যায়। এতে এক্সপ্রেসওয়ের ওই অংশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে এবং প্রায় ৩ কিলোমিটার যানজট লেগে যায়।

খবর পেয়ে শ্রীনগর হাঁসাড়া হাইওয়ে থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রেকারের সাহায্যে দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক দুটি সরিয়ে নেয়। পরে রাত প্রায় পৌনে ১১টার দিকে এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

হাঁসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ টি এম মাহমুদুল হক বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ পরিচালনা করে। এতে বড় কোনো ক্ষতি হয়নি এবং কেউ আহতও হয়নি। দুর্ঘটনার পর মাছবোঝাই ট্রাকের চালক পলাতক রয়েছেন। ট্রাক দুটি পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে।

