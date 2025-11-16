ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে পৃথক দুর্ঘটনায় দুই পথচারী নিহত

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার দোগাছি ও খানবাড়ি এলাকায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই পথচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে আলাদা স্থানে দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। নিহত দুই ব্যক্তির পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
স্থানীয় সূত্র জানায়, রাত ৮টার দিকে দোগাছি এলাকায় মাওয়ামুখী একটি দ্রুতগতির অ্যাম্বুলেন্স হঠাৎ এক পথচারীকে সজোরে ধাক্কা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। এর আগে রাত সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার খানবাড়ি এলাকায় একটি মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আরও এক পথচারী নিহত হন।
খবর পেয়ে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেন। শ্রীনগর ফায়ার স্টেশন কর্মকর্তা দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, ‘খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি পথচারী দুজন মারা গেছেন। মরদেহ উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাখা হয়েছে।’
হাসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ টি এম মাহমুদুল হক বলেন, শনিবার রাতে দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় দুই পথচারী নিহত হয়েছেন। তাঁদের নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। পরিচয় শনাক্তের কাজ চলছে। এই ঘটনায় অ্যাম্বুলেন্স ও মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। তদন্ত শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
দুর্ঘটনার কারণে এক্সপ্রেসওয়ের মাওয়ামুখী লেনে কিছু সময় যান চলাচল ধীর হয়ে পড়ে। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।