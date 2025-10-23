হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে নোংরা পরিবেশে মিষ্টি তৈরি, ২ প্রতিষ্ঠানমালিককে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলায় নোংরা পরিবেশে মিষ্টি তৈরি ও পণ্যের মোড়কে প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকায় দুই প্রতিষ্ঠানের মালিককে মোট ১৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুর ১২টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ এই অভিযান পরিচালনা করেন।

আসিফ আল আজাদ জানান, টঙ্গিবাড়ী উপজেলার দীঘিরপাড় বাজারের দুলাল আইস ফ্যাক্টরিতে আইসক্রিম উৎপাদনের পরে মোড়কে উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ও সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (এমআরপি) উল্লেখ করা হয়নি। এ কারণে প্রতিষ্ঠানটির মালিক গৌতম মণ্ডলকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং ভবিষ্যতে এসব তথ্য স্পষ্টভাবে উল্লেখের নির্দেশ দেওয়া হয়।

এ ছাড়া সুভাষ মিষ্টান্ন ভান্ডারে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে মিষ্টি, দই, রসমালাইসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য তৈরির অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক সুভাষ ঘোষকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাদ্যপণ্য উৎপাদনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

অভিযানে সহযোগিতা করেন টঙ্গিবাড়ী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আব্দুল্লাহ আল মামুন ও টঙ্গিবাড়ী থানা-পুলিশের একটি টিম।

