৯ মাসেই চলাচলের অযোগ্য কোটি টাকার সড়ক

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে মাহিন্দ্রা গাড়ির চাপে সংস্কারের মাত্র ৯ মাসের মাথায় দেড় কিলোমিটার সড়ক ভেঙে গেছে। উপজেলার বালুচর ইউনিয়নের চরপানিয়া গ্রাম থেকে রাজহালট হয়ে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে পর্যন্ত দীর্ঘ এই সড়ক সংস্কারে ব্যয় হয়েছিল প্রায় ১ কোটি ১৯ লাখ টাকা। কিন্তু প্রতিদিন শতাধিক ট্রাক ও মাহিন্দ্রা গাড়ি দিয়ে ইট-বালু পরিবহনের কারণে অল্প সময়েই সড়কটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এতে অন্তত ১৫টি গ্রামের প্রায় ২০ হাজার মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সরেজমিনে দেখা গেছে, সড়কের বড় বড় গর্তে যান চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মোটরসাইকেল, ভ্যান ও অটোরিকশা উল্টে দুর্ঘটনা ঘটছে। চিকিৎসা, শিক্ষা ও কৃষিপণ্য পরিবহনেও প্রভাব পড়ছে। মৌসুমি সবজি সময়মতো বাজারে পৌঁছাতে না পারায় ফসল নষ্ট হওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।
চরপানিয়া, গাজী মার্কেট, চান্দের চর, খাসকান্দি, মদিনাপাড়া, পূর্ব চান্দের চর, আরব আলী মার্কেট, হাজী বাজার, বেগম বাজার, চরগাঁ, চরকুন্দলিয়া, নাজিরা বাজার, চর গুলগুলিয়া, গাসিপাড়া ও আলমাস মার্কেটসহ অন্তত ১৫টি গ্রামের মানুষ এই দুর্ভোগে রয়েছে।
পথচারী রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘রাস্তার এমন খারাপ অবস্থায় প্রতিদিন চলাচল করা বিপজ্জনক হয়ে গেছে। শিশু ও বৃদ্ধরা যাতায়াত করতে ভয় পাচ্ছে। আশা করি কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা নেবে।’ অটোরিকশাচালক ইদ্রিস শেখ বলেন, ‘রাস্তার অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে। প্রতিদিন চলাচল করতে গিয়ে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। আমরা চাই দ্রুত সংস্কারের ব্যবস্থা হোক।’
কৃষক মো. আলাউদ্দিন বলেন, ‘এই মৌসুমে প্রচুর শাকসবজি উৎপাদন হয়। এসব স্থানীয় আড়ত ও ঢাকার বাজারে যায়। কিন্তু রাস্তার খারাপ অবস্থার কারণে পরিবহন খরচ বেড়ে গেছে, ফলে লাভের চেয়ে ক্ষতি হচ্ছে বেশি। সময়মতো সবজির বাজারে পৌঁছাতে না পারায় কৃষকেরা বড় সমস্যায় পড়ছেন।’
বালুচর ইউনিয়নের হাজী বাজারের ব্যবসায়ী মো. ইউনুস বলেন, ‘সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রভাবশালীরা অবৈধ ইটভাটা চালাচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদের কিছু জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক মহলের যোগসাজশে এই ব্যবসা চলছে। চেয়ারম্যানকে জানানো হলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ইটভাটা বন্ধ ও রাস্তা সংস্কার দ্রুত না হলে আমরা আন্দোলনে নামব।’
বালুচর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য ফারুক হোসেন বলেন, ‘এই সড়কটি প্রশস্ত করে টেকসইভাবে পাকা করা দরকার। এলাকায় মিল ও কারখানা থাকায় বড় গাড়ি চলবেই। রাস্তার কাজ মানসম্মত হলে ৯ মাসের মধ্যে ভাঙত না। আপাতত ভাঙা জায়গায় ইট-সুরকি দিয়ে মেরামতের চেষ্টা চলছে।’
বালুচর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আওলাদ হোসেন বলেন, ‘ঠিকাদার যদি আরও ভালোভাবে কাজ করত, এত দ্রুত রাস্তা নষ্ট হতো না। তার ওপর অন্তত ১০টি ইটভাটার মাহিন্দ্রা গাড়ি এখানে চলে। এসব গাড়ির ওজন সড়কের ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি। ফলে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিষয়টি উপজেলা এলজিইডি প্রকৌশলীকে জানানো হয়েছে।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা এলজিইডি প্রকৌশলী মো. আসিফ উল্লাহ বলেন, ‘চরপানিয়া থেকে রাজহালট পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ১৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ৯ মাস আগে সড়কটি সংস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু ভারী যানবাহন ও মাহিন্দ্রার চাপে সড়ক দ্রুত নষ্ট হয়ে গেছে।’