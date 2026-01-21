হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

ছিনতাই হওয়া পিকআপসহ যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

মাহিদুল ইসলাম রবিন। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মাহিদুল ইসলাম রবিনকে ছিনতাই করা একটি পিকআপ ভ্যানসহ পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বুধবার ভোরে শ্রীনগর উপজেলার জমজম টাওয়ার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্রীনগর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মিল্টন দত্ত গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, পিকআপ মালিক মানিক মিয়া বাদী হয়ে মামলা করেছেন।

পুলিশ জানায়, গতকাল মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে ঢাকার শ্যামবাজার থেকে আদা-রসুন নিয়ে পিকআপটি শ্রীনগর চকবাজারে আসে। মালামাল নামানোর পর রাত ১২টার দিকে পিকআপটি ঢাকার দিকে রওনা হলে রবিনের নেতৃত্বে কয়েকজন মোটরসাইকেল চালক সামনে এসে ব্যারিকেড দেয়। এ সময় পিকআপ চালক আহসান হাবীব আরিফ (২০) ও হেলপার আল আমিনকে (১৫) মারধর ও ভয়ভীতি দেখানো হয়। পরে পিকআপসহ ৭ হাজার ২০০ টাকা নগদ ও একটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

পিকআপ মালিক মানিক মিয়া রাত ৩টার দিকে শ্রীনগরে এসে শ্রীনগর থানা পুলিশকে বিষয়টি জানালে, রাত ৪টার দিকে পুলিশ রবিনকে আটক করে এবং পিকআপ উদ্ধার করে।

সম্পর্কিত

গণভোট শত বছরের দিকনির্দেশনা দেবে: আদিলুর

এক্সপ্রেসওয়েতে অ্যাম্বুলেন্সে আগুন, অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা রোগীসহ ৬ যাত্রীর

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুত করায় রেস্টুরেন্টকে ১ লাখ টাকা জরিমানা

সিরাজদিখানে মা-মেয়েকে কুপিয়ে হত্যা

বিদেশ থেকে মেশিন এনে টঙ্গিবাড়ীতে ইয়াবা তৈরি, বিপুল সরঞ্জামসহ যুবক আটক

সিরাজদিখানে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, টেঁটাবিদ্ধসহ আহত ১৫

ঘন কুয়াশায় এক্সপ্রেসওয়েতে থেমে থাকা ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কা, সুপারভাইজার নিহত

মুন্সিগঞ্জে পরিত্যক্ত অবস্থায় পিস্তল-গুলি-মাদক উদ্ধার

এলপি গ্যাসের অতিরিক্ত দাম রাখায় ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

বিচার নিয়ে তাড়াহুড়োর সুযোগ নেই: হাদি হত্যার বিচার নিয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা