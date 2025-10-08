হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে আগুনে পুড়ে ছাই দুটি ঘর

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

আগুন নেভানোর কাজ করছেন শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে অগ্নিকাণ্ডে দুটি ঘর ভস্মীভূত হয়েছে। আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) ভোর ৪টার দিকে উপজেলার ষোলঘর ইউনিয়নের সিংহের মাঝিপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিক ওই এলাকার মো. মাসুদ।

স্থানীয়দের ধারণা, আগুনে প্রায় ১০ লাখ টাকার মালামাল ক্ষতি হয়েছে। তবে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের দ্রুত পদক্ষেপে আশপাশের বাড়িঘর রক্ষা পেয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, খবর পেয়ে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় দেড় ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, ঘটনাস্থলে যাওয়ার রাস্তা অত্যন্ত সরু হওয়ায় আমাদের ইউনিটগুলোর পৌঁছাতে বেশ কষ্ট হয়েছে। আর অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ তদন্ত শেষে জানা যাবে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

