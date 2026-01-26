হোম > সারা দেশ > মেহেরপুর

অস্ত্র সন্দেহে মালপত্রসহ জামায়াতের তিনজন আটক, পরে মুক্ত

মেহেরপুর প্রতিনিধি

জামায়াতের আটক তিন কর্মী ছাড়া পাওয়ার পর দলের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজারমোড়ে জামায়াতের নির্বাচনী জনসভায় আসার পথে গাড়ি তল্লাশি করে বেশ কিছু মালপত্রসহ তিনজনকে আটক করে যৌথ বাহিনী। অস্ত্র সন্দেহে জব্দ মালপত্রসহ তাঁদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সেগুলো অস্ত্র নয় বলে নিশ্চিত হয়ে পুলিশ তাঁদের ছেড়ে দেয়।

আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে সোহেল রানা, সেলিম রেজা ও সাহারুল ইসলাম নামের তিনজনকে আটক করা হয়েছিল। তবে সন্ধ্যায় তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

পরে জেলা জামায়াত কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে দলের রাজনৈতিক সেক্রেটারি মাওলানা রুহুল আমিন বলেন, সমাবেশে ব্যবহৃত বেশ কিছু ইলেকট্রিক পণ্য, বেশ কয়েকটি ওয়াকিটকিসহ তিনজনকে আটক করে সেনাবাহিনী। পুলিশ যাচাই করে দেখে সেগুলো অস্ত্র নয়। পরে তাঁদের ছেড়ে দেয়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি জাহাঙ্গীর সেলিম বলেন, উদ্ধার মালপত্রগুলো অস্ত্র না হওয়ায় তিনজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে কোনো প্রাণঘাতী অস্ত্র ছিল না বলেও তিনি জানান। এ ছাড়া তিনি বলেন, যে মালপত্রগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলো সমাবেশস্থলে ব্যবহার করার জন্য আনা হয়েছিল তা নিশ্চিত হওয়ার পর পুলিশের পক্ষ থেকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সম্পর্কিত

গাংনীতে ভুট্টাখেত থেকে দুটি পিস্তল ও গুলি উদ্ধার

গাংনীতে লোকালয়ে মুখপোড়া হনুমান, ক্ষুধা লাগলে ঘোরাঘুরি করে মানুষের আশপাশে

গাংনীতে এবার খেজুরের রস বেশি পাওয়ায় খুশি গাছিরা

গাংনীতে একানী চাষে লাভের আশা করছেন ব্যাংক কর্মকর্তা ইসতিয়াক

‘তোদের দুনিয়া ছারা করব, তৈরি থাকিস’—মেহেরপুরে বিএনপি নেতা-কর্মীদের হুমকি

গ্রামে নেই গণভোটের প্রচার, জানে না সাধারণ মানুষ

মেহেরপুরে ৭.৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা, কাঁপতে কাঁপতে স্কুলে যাচ্ছে শিশুরা

হলুদ গালিচায় ম-ম গন্ধে ভরা গাংনীর মাঠ

ঘন কুয়াশা ও তীব্র শীতে বিপর্যস্ত মেহেরপুরের জনজীবন, তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রি

গাংনীতে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, পাল্টাপাল্টি অভিযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা