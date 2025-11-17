শেখ হাসিনার মানবতাবিরোধী মামলার রায় ঘিরে মাদারীপুরে নিরাপত্তা জোরদার

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবতাবিরোধী মামলার রায়কে ঘিরে মাদারীপুরে ব্যাপক নিরাপত্তা জোরদার করেছে প্রশাসন। সোমবার (১৭ নভেম্বর) ভোর থেকেই ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক, ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে ও শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন আছে।
জেলায় এখন পর্যন্ত কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া মাদারীপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে দূরপাল্লার বাস ছেড়ে গেছে। দোকানপাট ও রাস্তায় মানুষের উপস্থিতি স্বাভাবিক আছে।
মাদারীপুর জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাসুম বলেন, ‘সড়ক ও মহাসড়কে যাত্রী ও পথচারীদের নিরাপত্তার জন্য টহল বাড়ানো হয়েছে। চার প্লাটুন বিজিবি ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে মাঠে কাজ করছে একাধিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। এ ছাড়া জেলা পুলিশের পাশাপাশি থানা-পুলিশের সদস্যরা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ ও বিভিন্ন যানবাহনে তল্লাশি করছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলা সব ধরনের প্রস্তুতি রেখেছে প্রশাসন।’
মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবতাবিরোধী মামলায় রায়কে ঘিরে কেউ যাতে নাশকতা না করতে পারে, সে ব্যাপারে ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।’