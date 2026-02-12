মাত্র ৩৮৫ ভোটে বিজয়ী হয়ে রিকশার চমক

মাদারীপুর-১ আসনের শিবচরে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী (রিকশা) সাঈদ উদ্দিন আহমাদ হানজালা। ২০১টি কেন্দ্রে তিনি ভোট পেয়েছেন ৬৩ হাজার ৫১১টি এবং পোস্টাল ব্যালটে ভোট পেয়েছেন ১ হাজার ৩৯৮টি। সর্বমোট ভোট পেয়েছেন ৬৪ হাজার ৯০৯ ভোট।
তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নাদিরা আক্তার পেয়েছেন ৬৪ হাজার ২৯১ ভোট এবং পোস্টাল ব্যালটে ভোট পেয়েছেন ২৩৩টি। তাঁর সর্বমোট ভোট ৬৪ হাজার ৫২৪টি। তাঁদের মধ্যকার ভোটের ব্যবধান মাত্র ৩৮৫।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টার দিকে মাদারীপুর-১ আসনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা এইচ এম ইবনে মিজান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
উল্লেখ্য, মাদারীপুর-১ আসনে ১০ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নেন। এই আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ২৪ হাজার ২৮৯ জন। সকাল সাড়ে ৭টায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে বিরতিহীনভাবে বিকেল সাড়ে ৪টায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই ভোট গ্রহণ শেষ হয়। মোট ভোটকেন্দ্র ছিল ১০২টি। এর মধ্যে প্রাপ্ত ভোট পড়েছে ১ লাখ ৭৬ হাজার ২০৮টি; যা মোট ভোটের প্রায় ৫৪ দশমিক ৯২ শতাংশ।