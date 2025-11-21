হোম > সারা দেশ > মাদারীপুর

মাদারীপুরে ভূমিকম্প অনুভূত

মাদারীপুর প্রতিনিধি

ফাইল ছবি

মাদারীপুরে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। তবে জেলার কোথাও কোনো বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকালে ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

মাদারীপুরের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী কর্মকর্তা আ. রহিম মিয়া বলেন, মাদারীপুরে এখনো বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় লোকজন জানায়, ভূকম্পনের সময় ঘরবাড়ি কাঁপছিল। অনেকের ঘরের থাই গ্লাস ভেঙে যায়। ভয়ে অনেকে ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় দাঁড়ান। অনেকের ঘরে ফাটল দেখা গেছে। মাদারীপুর শহরের দরগাখোলা এলাকার কাজী মিতু বলেন, ‘আমরা ভয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসি। পরিবারের সবাই আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম।’

