মাদারীপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ককটেল বিস্ফোরণ, দোকানপাট ভাঙচুর

মাদারীপুর প্রতিনিধি

মাদারীপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় উভয় পক্ষই একাধিক ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাত ৮টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত মাদারীপুর পৌরসভার বটতলা ও জেলা পরিষদ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। বেশ কয়েকটি দোকান ভাঙচুর করা হয় এ সময়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় দুই মাস আগে মাদারীপুর পৌর ঈদগাহ মাঠে শহরের সবুজবাগ এলাকা ও বটতলা এলাকার কিশোরদের মধ্যে ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষ হয়। এর জের ধরে শুক্রবার বিকেলে সবুজবাগ এলাকার ফাহিম জমাদ্দারকে মারধর করে আহত করেন বটতলা এলাকার জিলান, আরমান, মুবিন, সাফিনসহ কয়েকজন কিশোর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাত ৮টার দিকে দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে দেশীয় অস্ত্র, হাতবোমা নিয়ে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়। এ সময় উভয় পক্ষ প্রায় ৩০টি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও র‍্যাব-৮-এর সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়। এ সময় উভয় পক্ষই একাধিক হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটনায়। খবর পেয়ে পুলিশ, সেনাবাহিনী, র‍্যাবের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। উত্তেজনা থাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

