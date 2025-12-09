হোম > সারা দেশ > মাদারীপুর

রাজৈরে চিকিৎসকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মাদারীপুর প্রতিনিধি

চিকিৎসক অনিক আশ্চর্য। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরের রাজৈরে অনিক আশ্চর্য (৩৫) নামের এক চিকিৎসকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে রাজৈর উপজেলার টেকেরহাট বন্দরের শিমুলতলা এলাকার নূর জাহান কমিউনিটি সেন্টারের তৃতীয় তলার ভাড়া বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। মঙ্গলবার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মাদারীপুর ২৫০ শয্যার জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নিহত অনিক এক নম্বর ব্রিজ এলাকার সিটি হসপিটাল অ্যান্ড ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক সেন্টারের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ছিলেন। তিনি একই উপজেলার বাজিতপুর গ্রামের গ্রাম্য চিকিৎসক অঞ্জন আশ্চর্যের ছেলে।

পুলিশ, হাসপাতাল ও স্থানীয় সূত্র জানায়, প্রায় আট বছর ধরে তিনি টেকেরহাট সিটি হসপিটালের জরুরি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসাসেবা দেওয়ার সুবিধার্থে নূর জাহান কমিউনিটি সেন্টারের তৃতীয় তলার একটি ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতেন। পাশের কক্ষে থাকতেন ওই হাসপাতালের এক্স-রে অপারেটর নৃপেন।

সোমবার রাতে নিয়মিত দায়িত্ব শেষে অনিক বাসায় ফিরে যান। এদিকে নৃপেন স্থানীয় একটি ধর্মীয় গানের অনুষ্ঠানে যান। রাত সাড়ে ১২টার দিকে তিনি ফিরে এসে অনিককে চা খাওয়ার জন্য ডাক দিলে কোনো সাড়া না পেয়ে সন্দেহ হয়। পরে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে অনিককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে খবর দেন। পরে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে মরদেহ উদ্ধার করে।

রাজৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ আমিনুল ইসলাম বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, প্রেমঘটিত কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

