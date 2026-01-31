মাদারীপুরে জুয়াড়িদের রডের আঘাতে আহত নৈশপ্রহরী মারা গেছেন

মাদারীপুরে জুয়া খেলায় বাধা দেওয়ায় লোহার রডের আঘাতে আহত নৈশপ্রহরী জাহাঙ্গীর খাঁ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেলে মরদেহ মাদারীপুর ২৫০ শয্যার হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। এর আগে ভোরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। নিহত জাহাঙ্গীর খাঁ মাদারীপুর সদর উপজেলার পশ্চিম খাগদী এলাকার মন্নান খাঁর ছেলে।
পুলিশ, পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাদারীপুর সদর উপজেলার পশ্চিম খাগদী এলাকার একটি মার্কেটে নৈশপ্রহরীর কাজ করতেন জাহাঙ্গীর খাঁ। প্রতিদিনের মতো ২৯ জানুয়ারি রাতে জাহাঙ্গীর তাঁর দায়িত্ব পালন করছিলেন। এ সময় একই এলাকার ইউসুফ আকন বেশ কজন যুবককে নিয়ে ওই মার্কেটের ভেতর প্রবেশ করেন। পরে তাঁরা নৈশপ্রহরী জাহাঙ্গীরের রুমের ভেতর যান। সেখানে তাঁরা জুয়া খেলা শুরু করেন। এতে বাধা দেন নৈশপ্রহরী। পরে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁরা জাহাঙ্গীরের ওপর হামলা চালান। লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত করেন। এ সময় জাহাঙ্গীরের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে দ্রুত তাঁরা পালিয়ে যান। পরে তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
পরে অবস্থার অবনতি হয়ে তাঁকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার ভোরে জাহাঙ্গীর মারা যান। শনিবার বিকেলে মরদেহ নিয়ে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে।
মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবুল কালাম আজাদ বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে হামলায় এক নৈশপ্রহরী মারা গেছে। এ ঘটনায় এখনো কাউকে আটক করা হয়নি। নিহতের পরিবার থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।