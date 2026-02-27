হোম > সারা দেশ > মাদারীপুর

সুদের টাকা না পেয়ে হত্যার অভিযোগ, বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি

শিবচরে যুবককে হত্যার অভিযোগ তুলে এর সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের বিচার দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের শিবচরে সোহেল ব্যাপারী নামে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তবে সোহেল ব্যাপারীকে (৩৮) হত্যা করে বাড়ির পাশের একটি বরইগাছে লাশ ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ তাঁর পরিবারের। এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের বিচার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন নিহতের স্বজনেরা। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার উমেদপুর ইউনিয়নের চান্দেরচর বাজারে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

গত মঙ্গলবার সকালে উমেদপুর ইউনিয়নের আলেপুর এলাকায় বাড়ির পাশে একটি গাছে সোহেল ব্যাপারীর ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পায় পরিবারের লোকজন। এর আগের দিন রাত ১০টার দিকে বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন তিনি।

নিহতের স্বজনেরা জানান, স্থানীয় হাসান মাতবর নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে সুদে কিছু টাকা এনেছিলেন সোহেল ব্যাপারী। ওই টাকা দিতে না পারায় কিছুদিন আগেও একবার হাসান মাতবর ও তাঁর লোকজন সোহেল ব্যাপারীকে মারধর করেন। গত মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে একটি ফোনকল আসার পর ঘর থেকে বের হয়ে যান সোহেল। রাতে ঘরে না ফেরায় খোঁজাখুঁজি করেন পরিবারের লোকেরা। বুধবার সকালে বাড়ির পাশেই একটি রশির সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর মর্গে পাঠায়।

নিহতের বড় মেয়ে সুমাইয়া আক্তার বলেন, ‘হাসান মাতবরেরা এলাকায় সুদের ব্যবসা করে। আমার বাবা কিছু টাকা ধার এনেছিল। এই টাকার জের ধরেই ওরা আমার বাবাকে মেরে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিতে চাচ্ছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের বাড়ির কাছে একটি ফসলের খেতের বেশ কিছু স্থানে ধস্তাধস্তির চিহ্ন রয়েছে। আমার বাবার দুই হাতের মুঠোর মধ্যে মাটি লেগেছিল। আমার বাবা আত্মহত্যা করে নাই। ওরা মেরে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে। হাসান মাতবর ও তার লোকজন এখনো হুমকি দেয়।’

মানববন্ধনে পরিবারের লোকজন ছাড়াও স্থানীয় বেশ কিছু লোক অংশ নেন। এ সময় দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তাঁরা।

এ বিষয়ে জানতে শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলামের ফোনে একাধিকবার কল করার চেষ্টা করেও সেটি বন্ধ পাওয়া গেছে। ফলে তাঁর বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

