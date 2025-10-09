শিবচরে পদ্মা নদী থেকে ১৬ জেলে আটক, ৯৮ হাজার টাকা জরিমানা

মাদারীপুরের শিবচরে পদ্মা নদীতে অভিযান চালিয়ে ১৬ জন জেলেকে আটক করেছে স্থানীয় প্রশাসন। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ৭০ হাজার মিটার অবৈধ জাল ও ৩০ কেজি ইলিশ জব্দ করা হয়। বুধবার (৮ অক্টোবর) সকাল থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত পদ্মার বিভিন্ন স্থানে এই বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়।
উপজেলা মৎস্য অফিস সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পদ্মা নদীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে জেলা প্রশাসন ও মৎস্য অফিস। এ সময় ইলিশ ধরার দায়ে ১৬ জেলেকে আটক করা হয়। জব্দ করা ৭০ হাজার মিটার জাল পুড়িয়ে ধ্বংস এবং ৩০ কেজি মাছ স্থানীয় এতিমখানায় বিতরণ করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আটক জেলেদের ৯৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
মাদারীপুর জেলা প্রশাসক মোসা. ইয়াসমিন আক্তারের নেতৃত্বে অভিযানে আরও উপস্থিত ছিলেন—স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক মুহাম্মদ হাবিবুল আলম, শিবচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এইচ এম ইবনে মিজান, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ড. মো. হাদিউজ্জামান, সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাইখা সুলতানা, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সত্যজিৎ মজুমদার, নৌ পুলিশসহ অন্যরা।
শিবচর উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সত্যজিৎ মজুমদার বলেন, ‘আমরা নিয়মিত পদ্মায় অভিযান পরিচালনা করছি। বুধবার জেলা প্রশাসক মহোদয় অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। পদ্মা থেকে ১৬ জেলেকে ৭০ হাজার মিটার জালসহ আটক করা হয়েছে। পরে তাদের জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া মধ্যরাত থেকে অভিযান চলছে। পদ্মা নদীর চরজানাজাত, বন্দরখোলা ইউনিয়নের কাজীরসুরাসহ একাধিক পয়েন্টে জেলেরা মাছ ধরেন এমন অভিযোগ রয়েছে। আমরা সার্বক্ষণিক নদীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালাচ্ছি।’