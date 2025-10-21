হোম > সারা দেশ > মাদারীপুর

ফরিদপুর নয়, ঢাকা বিভাগে থাকার দাবিতে মাদারীপুরে সড়ক অবরোধ

মাদারীপুর প্রতিনিধি

মাদারীপুরে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রস্তাবিত ফরিদপুর বিভাগে মাদারীপুরকে যেন অন্তর্ভুক্ত না করা হয়, সে দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন এলাকাবাসী। আজ মঙ্গলবার সদর উপজেলার মস্তফাপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে টায়ার জ্বালিয়ে এ বিক্ষোভ করেন তাঁরা। এ সময় যান চলাচল বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পড়েন দক্ষিণাঞ্চলের যাত্রীরা।

খবর পেয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

মাদারীপুরে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

আন্দোলনকারীরা জানান, বৃহত্তর ফরিদপুরের পাঁচ জেলা নিয়ে ঘোষণা হতে পারে ফরিদপুর বিভাগ। এই বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে মাদারীপুর জেলাকে। সেই আশঙ্কায় আন্দোলনে নেমেছেন জেলাবাসী।

তাঁদের দাবি, পদ্মা সেতু চালুর পর ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। তাই ফরিদপুর বিভাগে নয়, ঢাকা বিভাগেই থাকতে চান মাদারীপুর জেলাবাসী।

এ সময় জাতীয় নাগরিক পার্টির মাদারীপুর জেলা শাখার সদস্য রুবেল মৃধা, জহিরুল ইসলাম সানি, আশিকুল ইসলাম, নেয়ামুল হক, কিরণ আক্তার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

মাদারীপুরে বাসের ধাক্কায় চা-দোকানি নিহত

মাদারীপুরের কলেজটিতে পাস করেনি কেউ

সৌদির মরুভূমিতে ছেলের লাশ পাওয়ার খবর পেল পরিবার, নিখোঁজ ছিল ১৫ দিন ধরে

মাদারীপুরের শিবচর: নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পদ্মাপাড়ে বসেছে ‘ইলিশের হাট’

পদ্মা নদীতে ইলিশ শিকার, আটক ২৪ জেলের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা

শিবচরে পদ্মায় অভিযান: ৯ জেলে আটক, জরিমানা

শিবচরে পদ্মা নদী থেকে ১৬ জেলে আটক, ৯৮ হাজার টাকা জরিমানা

বিএনপির দুই মনোনয়নপ্রত্যাশীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, পুলিশসহ আহত ১৫

মাদারীপুরে বাস–ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ১০

দেড় বছর লিবিয়ায় বন্দী মাদারীপুরের যুবক, অর্ধকোটি দিয়েও মেলেনি মুক্তি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা