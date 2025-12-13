মাদারীপুরে গাছ ফেলে মহাসড়ক অবরোধ, পুলিশ দেখে পালাল আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুর সদর ও রাজৈর উপজেলার বিভিন্ন অংশে আজ শনিবার ভোরে গাছ ফেলে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। ভোর ৫টা থেকে প্রায় দুই ঘণ্টা এই অবরোধের ফলে মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে।
পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার সাধুর ব্রিজ থেকে মাদারীপুর সদর উপজেলার মোস্তফাপুর পর্যন্ত মহাসড়কের মোট আটটি স্থানে গাছ ফেলে সড়ক অবরোধ করা হয়। ভোর ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত এই অবরোধ চলে।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, এই মহাসড়ক অবরোধের নেতৃত্ব দেন মাদারীপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং মাদারীপুর সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান পাভেলুর রহমান শফিক খান। এ সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা আওয়ামী লীগের পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দেন। অনেকের মুখেই হেলমেট ও মাস্ক পরা অবস্থায় দেখা যায়।
বিক্ষোভ চলাকালীন শফিক খান তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘আজকে তারা আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে নির্বাচন করতে চান। এই নির্বাচন বাঙালি মানবে না, মানে না। আজকে মাদারীপুর, রাজৈর বরিশালে কোনো গাড়ি চলবে না। আমরা শেখ হাসিনা ছাড়া কোনো কিছু চিনিনা, কিছু মানি না, মানব না।’
এ সময় নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন স্লোগান দেয়। তাদের মোটরসাইকেল নিয়েও মিছিল করতে দেখা যায়।
অবরোধের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস এবং স্থানীয়রা। মাদারীপুর ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার সাইফুল ইসলাম ভূইয়া জানান, তাঁরা ভোর ৫টা ৫০ মিনিটে খবর পান। দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা পাঁচটি এবং স্থানীয়রা আরও তিনটি গাছ অপসারণ করেন। গাছগুলো সরাতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে।
মাদারীপুরের মোস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মামুন আল রশিদ বলেন, ‘বিক্ষোভকারীরা অল্প সময়ের জন্য সড়ক অবরোধ করে রেখেছিল। পুলিশ দেখে দ্রুত তারা পালিয়ে যায়। তাৎক্ষণিক গাছগুলো সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয় এবং বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।’