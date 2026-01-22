লক্ষ্মীপুরে ব্যানার টাঙানো নিয়ে জামায়াত-বিএনপির পাল্টাপাল্টি হামলা, আহত ৫

ব্যানার ও ফেস্টুন টাঙানোকে কেন্দ্র করে লক্ষ্মীপুরের ভবানীগঞ্জের রিফুজি মার্কেট এলাকায় জামায়াত ও বিএনপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শাহাজান, ভবানীগঞ্জ ৬ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের কর্মী ফিরোজ আলম, ছাত্রশিবিরের ওয়ার্ড সেক্রেটারি ইয়াসিন আরাফাত তাহসিন ও অর্থ সম্পাদক মো. সোহাগ হোসেন। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পুলিশ ও দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে রিফুজি মার্কেট এলাকায় লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ড. রেজাউল করিমের ফেস্টুন লাগাতে গেলে স্থানীয় বিএনপির এক কর্মী বাধা দেন। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়।
ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল হক বলেন, ‘এর আগেও ওই এলাকায় ড. রেজাউল করিমের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার ঘটনা ঘটেছে। আজও পরিকল্পিতভাবে জামায়াতের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করা হয়েছে।’
তবে জেলা যুবদলের সভাপতি আব্দুল আলী হুমায়ুন বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে বিএনপির কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তিনি দাবি করেন, ছোট একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে জামায়াতের লোকজন সংঘর্ষে জড়ায় এবং বিএনপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।
লক্ষ্মীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।