হোম > সারা দেশ > লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার, আটক ৩

রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি 

কানিজ ফাতেমা। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে নিখোঁজের ৪৮ ঘণ্টা পর বাথরুমের সেপটিক ট্যাংক থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দেড় বছরের শিশু কানিজ ফাতেমাকে। উপজেলার চরমোহনা ইউনিয়নের পশ্চিম চরমোহনা গ্রামের রায় বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। শিশুটি ওই বাড়ির কাঞ্চন হোসেন ও জান্নাতুল ফেরদৌস মেরীনের কন্যা।

আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) রাত ৯টার দিকে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে।

এর আগে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে বাড়িতে খেলাধুলা করতে গিয়ে নিখোঁজ হয় কানিজ।

এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একই বাড়ির তোফায়েল আহাম্মদ (৬০), ফিরোজা বেগম (৫০) ও নিশু আক্তারকে (২৫) আটক করেছে পুলিশ।

শিশুটির মা জান্নাতুল ফেরদৌস মেরীন জানান, ঘটনার দিন সকালে শিশুটি প্রতিবেশী তোফায়েল আহাম্মদের ঘরের ভেতরে যায়। এরপর আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁদের সঙ্গে তোফায়েলের জমি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। এ কারণে তাঁরাই হত্যা করে মেয়ের লাশ গুম করে।

এ বিষয়ে রায়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন মিয়া বলেন, শিশুর লাশ সেপটিক ট্যাংক থেকে ৪৮ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

লক্ষ্মীপুরে অস্ত্রসহ ২ কারবারি আটক

লক্ষ্মীপুরে ‘ভোটের সিল’ জব্দ, জামায়াত নেতাসহ ২ জনের বিরুদ্ধে মামলা

ভোটের এক দিন আগেও জামায়াতের সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা থাকবে: ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী

সাবেক তথ্য উপদেষ্টার বাবা ধানের শীষে, ভাই শাপলা কলিতে

লক্ষ্মীপুরে ব্যানার টাঙানো নিয়ে জামায়াত-বিএনপির পাল্টাপাল্টি হামলা, আহত ৫

লক্ষ্মীপুরে মাদকসেবীদের হামলায় আহত কলেজছাত্রের মৃত্যু

লক্ষ্মীপুরে ৩ চক্ষু হাসপাতাল সিলগালা

কমলনগরে নিখোঁজের ৩ দিন পর যুবকের লাশ উদ্ধার

লক্ষ্মীপুরে জামায়াত-বিএনপির সংঘর্ষের ঘটনায় পাল্টাপাল্টি মামলা, আসামি ৩৮৭

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ১৫
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা