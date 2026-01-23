হোম > সারা দেশ > লক্ষ্মীপুর

সাবেক তথ্য উপদেষ্টার বাবা ধানের শীষে, ভাই শাপলা কলিতে

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

রামগঞ্জে বিএনপি প্রার্থীর প্রচারণায় সাবেক তথ্য উপদেষ্টার বাবা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসনে বাবা-ছেলের ভোটের প্রচারণার ব্যতিক্রমী চিত্র দেখা গেছে। ছেলে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) হয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন, আর বাবা ভোট চেয়ে বেড়াচ্ছেন ধানের শীষ প্রতীকে। এ নিয়ে ভোটারদের মধ্যে বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, লক্ষ্মীপুর-১ আসনে এনসিপির শাপলা কলি প্রতীক নিয়ে ১০ দলীয় জোট থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মাহবুব আলম। তিনি সাবেক তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বড় ভাই। অন্যদিকে তাঁদের বাবা আজিজুর রহমান বাচ্চু মোল্লা উপজেলার ৪ নম্বর ইছাপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এবং দীর্ঘদিন ধরে দলটির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত।

এলাকা ঘুরে দেখা যায়, আজ (শুক্রবার) দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আজিজুর রহমান বাচ্চু মোল্লা রামগঞ্জ উপজেলার ইছাপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় বিএনপির প্রার্থী শাহাদাত হোসেন সেলিমের সঙ্গে বিভিন্ন পথসভায় অংশ নেন। এসব সভায় তিনি ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে বক্তব্য দেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আজিজুর রহমান বাচ্চু মোল্লা আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাজনীতি তাঁর আদর্শ ও অবস্থানের জায়গা। ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের সুযোগ নেই বলেই তিনি বিএনপির পক্ষে মাঠে রয়েছেন। তবে বাবা হিসেবে ছেলের জন্য দোয়া করেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অপর দিকে ছেলে মাহবুব আলম জানান, বিষয়টি তাঁর নজরে এসেছে, তবে তিনি এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চান না।

সম্পর্কিত

লক্ষ্মীপুরে ব্যানার টাঙানো নিয়ে জামায়াত-বিএনপির পাল্টাপাল্টি হামলা, আহত ৫

লক্ষ্মীপুরে মাদকসেবীদের হামলায় আহত কলেজছাত্রের মৃত্যু

লক্ষ্মীপুরে ৩ চক্ষু হাসপাতাল সিলগালা

কমলনগরে নিখোঁজের ৩ দিন পর যুবকের লাশ উদ্ধার

লক্ষ্মীপুরে জামায়াত-বিএনপির সংঘর্ষের ঘটনায় পাল্টাপাল্টি মামলা, আসামি ৩৮৭

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ১৫

লক্ষ্মীপুরে ৪টি বসতঘরে আগুন, শিশুর মৃত্যু

লক্ষ্মীপুরে ছোট ভাইকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ, তিন ভাই আটক

লক্ষ্মীপুরের ৪টি আসন: সর্বত্র ভোটের আমেজ

ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত উঠানে পড়ে রইল লাশ, সম্পত্তি নিয়ে ছেলেমেয়েদের ঝগড়া
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা