সাবেক তথ্য উপদেষ্টার বাবা ধানের শীষে, ভাই শাপলা কলিতে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসনে বাবা-ছেলের ভোটের প্রচারণার ব্যতিক্রমী চিত্র দেখা গেছে। ছেলে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) হয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন, আর বাবা ভোট চেয়ে বেড়াচ্ছেন ধানের শীষ প্রতীকে। এ নিয়ে ভোটারদের মধ্যে বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।
জানা যায়, লক্ষ্মীপুর-১ আসনে এনসিপির শাপলা কলি প্রতীক নিয়ে ১০ দলীয় জোট থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মাহবুব আলম। তিনি সাবেক তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বড় ভাই। অন্যদিকে তাঁদের বাবা আজিজুর রহমান বাচ্চু মোল্লা উপজেলার ৪ নম্বর ইছাপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এবং দীর্ঘদিন ধরে দলটির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত।
এলাকা ঘুরে দেখা যায়, আজ (শুক্রবার) দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আজিজুর রহমান বাচ্চু মোল্লা রামগঞ্জ উপজেলার ইছাপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় বিএনপির প্রার্থী শাহাদাত হোসেন সেলিমের সঙ্গে বিভিন্ন পথসভায় অংশ নেন। এসব সভায় তিনি ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে বক্তব্য দেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে আজিজুর রহমান বাচ্চু মোল্লা আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাজনীতি তাঁর আদর্শ ও অবস্থানের জায়গা। ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের সুযোগ নেই বলেই তিনি বিএনপির পক্ষে মাঠে রয়েছেন। তবে বাবা হিসেবে ছেলের জন্য দোয়া করেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
অপর দিকে ছেলে মাহবুব আলম জানান, বিষয়টি তাঁর নজরে এসেছে, তবে তিনি এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চান না।