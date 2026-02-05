হোম > সারা দেশ > লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে অস্ত্রসহ ২ কারবারি আটক

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

বিপুল অস্ত্রসহ আটক দুই যুবক। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে অবৈধ অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে জড়িত দুজনকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তলসহ বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়।

আটক দুজন হলেন লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার দেওপাড়া গ্রামের কাজল ইসলাম সুমনের ছেলে মো. ইমরান হোসেন (২৫) এবং আলেয়াপুর ইউনিয়নের আনোয়ার হোসেনের ছেলে মো. সজিব (২৭)।

সেনাবাহিনী জানায়, চন্দ্রগঞ্জ ও নোয়াখালীর সীমান্তবর্তী এলাকার আলেয়াপুরে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ২টায় আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন আরমান হাবিব অপু।

অভিযানকালে তল্লাশি চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল, চারটি এলজি, ৩৭ রাউন্ড গুলি, দুটি ম্যাগাজিন, চারটি খালি কার্তুজ, ৫৩টি আতশবাজি, দুটি ককটেল, একটি দেশীয় অস্ত্র ও একটি বিপি উদ্ধার করা হয়।

সেনাবাহিনী জানায়, আটক ইমরান হোসেন হত্যা ও অস্ত্র মামলাসহ একাধিক মামলায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি। অভিযান শেষে উদ্ধার করা আলামতসহ আটক ব্যক্তিদের লক্ষ্মীপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

অভিযানে সেনাবাহিনী, র‍্যাব ও পুলিশের টহল দল অংশ নেয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন আরমান হাবিব অপু ও লেফটেন্যান্ট আবিদ করিম শাহরিয়ার।

