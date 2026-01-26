হোম > সারা দেশ > কুষ্টিয়া

আমাদের এত তালা কেনার টাকা নেই যে নারীদের ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখব: শফিকুর রহমান

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়া জেলায় নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এরই অংশ হিসেবে আজ সোমবার দক্ষিণাঞ্চলের প্রচারণা শুরু হয় কুষ্টিয়া জেলায় জনসভার মধ্য দিয়ে। নির্বাচনী জনসভায় নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন দলটির আমির শফিকুর রহমান।

দৃষ্টিভঙ্গি ও চরিত্রের পরিবর্তন না করলে ভালো কিছু সম্ভব নয় জানিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, ‘উন্নয়নের নামে ৫৪ বছর কমবেশি যাঁরাই ক্ষমতায় গিয়েছেন, তারাঁ সবাই একই কাজ করেছেন। একেবারে তছনছ করে দিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, এদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চরিত্রের পরিবর্তন না করলে ভালো কিছু সম্ভব নয়।’

একটি দলের বিপক্ষে অভিযোগ তুলে জামায়াতের আমির বলেন, বিভিন্ন জায়গায় দখলদারি ও চাঁদাবাজিতে নেমে পড়েছে কিছু লোক। বিশেষ করে কুষ্টিয়ার চালকল ও পণ্যবাহী ট্রাক থেকে অবৈধ খাজনা আদায়ের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘চালের ট্রাকপ্রতি পাঁচ হাজার টাকা নেওয়ার খবর আমরা জানি। বিভিন্ন স্ট্যান্ড দখলের খেলা চলছে। যাঁরা এসব করছেন, ফিরে আসুন। মানুষ আপনাদের ঘৃণা করে, অভিশাপ দেয়।’

চাঁদাবাজদের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে জামায়াত আমির বলেন, ‘সত্যিই যদি সংসারের অভাব-অনটনের কারণে এসব করেন, তাহলে সরে আসুন। আল্লাহ আমাদের যে রিজিক দিয়েছেন, তা আমরা আপনাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খেতে রাজি আছি। তবু মানুষকে কষ্ট দেবেন না, চাঁদাবাজি করবেন না।’ পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে চাঁদাবাজি ও সিন্ডিকেট নির্মূলের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা চাঁদাবাজদের বুক থেকে দূরে ঠেলে দেব না, বরং তাদের বুকে টেনে নিয়ে ভালো কোনো কাজে যুক্ত করব।’

কুষ্টিয়া জেলায় জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত নেতা-কর্মী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বক্তব্যের শুরুতে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, ‘এই অভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে, এ দেশের তরুণেরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে পরোয়া করে না। শাসকেরা ফাহাদ ও হাদিদের বিদায় করেছে, কিন্তু তাদের রক্তে আজ হাজারো বিপ্লবী তৈরি হয়েছে। গত ১৭ বছর গুমের শিকার পরিবারগুলো সবচেয়ে বড় মজলুম। যে জাতি মায়েদের সম্মান করতে পারে না, তারা বিশ্বব্যাপী অপমানিত হয়। আমরা এমন বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে সবার হাতে সম্মানের কাজ তুলে দেওয়া হবে।’

জামায়াত ক্ষমতায় গেলে দেশের সব সেক্টরে পরিবর্তন আসবে উল্লেখ করে শফিকুর রহমান বলেন, ১১ দলীয় ঐক্যের সরকার কুষ্টিয়া চিনিকল পুনরায় চালু করবে। তরুণ প্রজন্ম ও নারীরা আর পুরোনো এবং বস্তাপচা রাজনীতি ফেরাবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। নারীদের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের এত তালা কেনার টাকা নেই যে নারীদের ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখব। আমরা নারীদের জন্য নিরাপদ সমাজ ও কর্মস্থল নিশ্চিত করব। বড় শহরগুলোতে আলাদা বাস সার্ভিস চালু করা হবে, যাতে নারীরা নিরাপদে চলাচল করতে পারেন।’

নির্বাচনী জনসভায় ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সিবগাতুল্লাহ সিবগা, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) মুখপাত্র রাশেদ প্রধান, কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী আমির আমজা, কুষ্টিয়া-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী বেলাল উদ্দিন, কুষ্টিয়া-২ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল গফুর, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী আফজাল হোসেন, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি সুজা উদ্দিন আহমেদসহ অন্যরা বক্তব্য দেন।

