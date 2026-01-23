এবার ‘মব’ সৃষ্টির জন্য সাংবাদিকদের দুষলেন আমির হামজা

সংবাদকর্মীদের বিরুদ্ধে মব সৃষ্টির অভিযোগ এনে কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মুফতি আমির হামজা বলেছেন, সাংবাদিক নামের কিছু কলঙ্ক আছে, যাদের মানুষ বলা ঠিক হবে না।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কুষ্টিয়া শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি এ মন্তব্য করেন। তাঁর এই বক্তব্য Tanvir Tv24 নামের একটি ফেসবুক পেজ থেকে লাইভ করা হয়। যদিও পরে ওই পেজ থেকে ভিডিওটি সরিয়ে নেওয়া হয়।
আমির হামজা বলেন, ‘আমার মনে হয়, এভাবে হঠাৎ সামনে থেকে আমাদের অভিভাবক (জেলা জামায়াত আমির) আকস্মিক বিদায় নিতেন না। এ জন্য আমরা তাদেরই দায়ী করছি, যারা এই অকারেন্স ও মব তৈরি করেছে। সাংবাদিক নামের কিছু কলঙ্ক আছে, যাদের মানুষ বলা ঠিক হবে না।’
এ সময় আমির হামজা একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার কুষ্টিয়া ডিজিটাল প্রতিনিধির নাম ধরে বলেন, ‘বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ২০১৯ ও ২০২৩ সালের কাটছাঁট করা ভিডিও কারা ছড়িয়েছে, তাদের নাম জানতে চেয়েছে। আমরা সেই নামগুলো দিয়েছি এবং শাস্তিও দাবি করেছি।’
আমির হামজা বলেন, বিরোধী যারা আছে, তারাই এই সমস্ত তৈরি করছে। মানুষের ভেতরে ভীতি ও বিভ্রান্ত ছড়ানোর জন্য তারা পুরোনো জিনিসকে সামনে নিয়ে এসে কাটছাঁট করে সারা দেশে আগে-পিছে একটা কথা লাগিয়ে মামলা দিচ্ছে।
আরাফাত রহমান কোকোর নাম নিয়ে মন্তব্যের বিষয়ে জামায়াতের এ প্রার্থী বলেন, ‘আমার এই কথার জন্য আমি অনেক আগেই ক্ষমা চেয়েছি এবং ভুল স্বীকার করেছি। আবার ২০২৬ সালেও ভুল স্বীকার করলাম।’
আমির হামজা আওয়ামী সরকারের সাবেক মন্ত্রী মুরাদ হাসানের উদাহরণ টেনে বলেন, ‘টাকলা মুরাদ জাইমা রহমান ও তারেক রহমানকে নিয়ে যে বিশ্রী কথা বলেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে তো আপনারা এই কয় বছরে একটা কথাও বললেন না! সুতরাং, এগুলো যে আপনারা কেন করেছেন, আমরা তা বুঝে ফেলেছি।’
নারীদের ঝাড়ুমিছিল প্রসঙ্গে ইসলামি এ বক্তা বলেন, ‘আপনারা মিছিল করবেন, আপনাদের মা-বোন নেই? আপনাদের মেয়ে নেই, স্ত্রী নেই? তাদের দিয়ে করান। লাইলা বেগমের মতো এ রকম মহিলা তিন শ টাকা দিয়ে ভাড়া করা লাগবে কেন?’
আমির হামজা আরও বলেন, ‘এই মহিলা তো এখন বিপদে আছে। মহিলার খোঁজ নিয়েছি। এখন বলছে, কী করতে গেলাম আমি। তিন শ টাকা নিতে গিয়ে এখন দেখছি ৩০ হাজার চলে যাবে।’ তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আগামী দিনে এমন ভুল আর না করার আহ্বান জানান তিনি।
এ সময় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, আমির হামজাকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে ১৯ জানুয়ারি কুষ্টিয়া শহরে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তৃতার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন দলের জেলা আমির অধ্যাপক মাওলানা আবুল হাশেম। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এর আগে মোবাইল ফোনে প্রাণনাশের হুমকির কথা জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দেন আমির হামজা।
আরও পড়ুন: