হোম > সারা দেশ > কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ায় বিএনপি প্রার্থী স্বামীর জন্য ভোট চাইলেন চীনা স্ত্রী

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

নির্বাচনী প্রচারণায় বক্তব্য দেন ওয়াং লিনা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে বিএনপি প্রার্থী প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকারের নির্বাচনী প্রচারণায় নিয়মিত মুখ হয়ে উঠেছেন তাঁর চীনা স্ত্রী ওয়াং লিনা। স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় প্রচারণায় অংশগ্রহণ ছাড়াও বাংলা ভাষায় দিচ্ছেন বক্তব্যও। গতকাল মঙ্গলবার আব্দালপুর এলাকায় নারীদের নিয়ে উঠান বৈঠকে স্ত্রীর ধানের শীষে ভোট চাওয়ার একটি ভিডিও ফেসবুকে পোস্ট করেছেন জাকির হোসেন সরকার।

৫৮ সেকেন্ডের ওই ভিডিও ক্লিপে ওয়াং লিনাকে ভাঙা বাংলায় তাঁর স্বামীর জন্য ভোট চাইতে দেখা যায়। গতকাল রাতে জাকির হোসেন সরকারের ভেরিফায়েড ফেসবুকে পোস্ট করা ভিডিও ক্লিপের কমেন্টে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন নেটিজেনরা।

প্রসঙ্গত, ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী জাকির হোসেন সরকার কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সদস্যসচিব। ২০১৪ সালে বিএনপির দলীয় সমর্থনে সদর উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসন থেকে দলীয় মনোনয়নে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে সংসদ সদস্য (এমপি) পদে নির্বাচন করেন। সে সময় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব উল আলম হানিফ।

সম্পর্কিত

ইবি প্রক্টরকে পদত্যাগের আলটিমেটাম ছাত্রদল নেতার, উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি

আমাদের এত তালা কেনার টাকা নেই যে নারীদের ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখব: শফিকুর রহমান

এবার ‘মব’ সৃষ্টির জন্য সাংবাদিকদের দুষলেন আমির হামজা

কুষ্টিয়ায় বাবুর্চির লাশ উদ্ধার, ছেলে আটক

হত্যার হুমকি: আমির হামজার সব ওয়াজ মাহফিল স্থগিত

আমির হামজাকে হত্যার হুমকি: প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতার সময় জামায়াত নেতার মৃত্যু

জামায়াতের প্রার্থী আমির হামজার বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেতার মামলা

হত্যার হুমকি, ৩ মেয়ের দিকে খেয়াল রাখতে বললেন আমির হামজা

কুষ্টিয়ায় আমির হামজার বিরুদ্ধে নারীদের ঝাড়ুমিছিল, কোকোর নাম বিকৃত করায় প্রতিবাদ

কুষ্টিয়ায় ইয়াবাসহ মাদক কারবারি আটক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা