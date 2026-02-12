হোম > সারা দেশ > কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রাম-১ আসনে জয়ী জামায়াতের আনোয়ারুল ইসলাম

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 

আনোয়ারুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

কুড়িগ্রাম-১ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী সহকারী অধ‍্যাপক আনোয়ারুল ইসলাম দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ১ লাখ ৩৯ হাজার ৪৯৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাইফুর রহমান রানা পেয়েছেন ১ লাখ ২২ হাজার ৩১৯ ভোট।

নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, সংসদীয় আসন কুড়িগ্রাম-১-এ (ভূরুঙ্গামারী-নাগেশ্বরী) মোট ভোটার ৫ লাখ ৬০ হাজার ২৬৬ জন। নাগেশ্বরী উপজেলায় মোট ভোটার ৩ লাখ ৪৯ হাজার ৬৮৭ জন। এই উপজেলায় জামায়াতের আনোয়ারুল ইসলাম দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ৯২ হাজার ৫৯৮ ভোট পেয়েছেন। বিএনপির সাইফুর রহমান রানা ধানের শীষ প্রতীকে ৬৯ হাজার ১২৯ ভোট পেয়েছেন।

ভূরুঙ্গামারী উপজেলার মোট ভোটার ২ লাখ ১০ হাজার ৫৭৯ জন। এই উপজেলায় জামায়াতের আনোয়ারুল ইসলাম দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ৪৬ হাজার ৯০০ ভোট পেয়েছেন। বিএনপির সাইফুর রহমান ধানের শীষ প্রতীকে ৫৩ হাজার ১৯০ ভোট পেয়েছেন।

এ ছাড়া কুড়িগ্রাম-১ আসনে জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীকে মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের হাতপাখা প্রতীকে হারিসুল বারি রনি ও জাকের পার্টির গোলাপ ফুল প্রতীকে আব্দুল হাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অপর দিকে গণঅধিকার পরিষদের ট্রাক প্রতীকের বিন ইয়ামীন মোল্লা ৮ ফেব্রুয়ারি জামায়াতকে সমর্থন দিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান।

