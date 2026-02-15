হোম > সারা দেশ > কিশোরগঞ্জ

আসামি নিয়ে থানায় ফেরার পথে সড়কে আহত পুলিশ সদস্যের মৃত্যু

হোসেনপুর (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি 

নজরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলায় পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তার করে থানায় ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত এক পুলিশ সদস্য মারা গেছেন। আজ রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান। এ ঘটনায় তিন পুলিশ সদস্য, আসামিসহ পাঁচজন আহত হন।

মারা যাওয়া পুলিশ সদস্যের নাম নজরুল ইসলাম (৫২)। তিনি হোসেনপুর থানায় কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। নজরুল ইসলাম টাঙ্গাইল জেলার গোপালগঞ্জ থানার শিমলা গ্রামের বাদশা মিয়ার ছেলে।

জানা গেছে, গতকাল শনিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলার গোবিন্দপুর ইউনিয়নের পদোরগাতি এলাকায় পুলিশ সদস্যদের বহনকারী সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে হোসেনপুর থানার কনস্টেবল নজরুল ইসলাম (৫২) গুরুতর আহত হন। তাঁর সঙ্গে থাকা আরও তিন পুলিশ সদস্য, আসামি এবং অটোরিকশার চালকও আহত হন। তাঁরা স্থানীয় হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন।

তবে গুরুতর আহত নজরুল ইসলামকে উদ্ধার করে প্রথমে কিশোরগঞ্জের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলে আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

হোসেনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

