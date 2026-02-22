হোম > সারা দেশ > কিশোরগঞ্জ

এবার কিশোরগঞ্জে টিউলিপের হাসি

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জ সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণ থেকে সম্প্রতি তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

শীতপ্রধান ইউরোপের টিউলিপের দেখা মিলেছে এবার কিশোরগঞ্জে। শহরের মধ্যেই কিশোরগঞ্জ সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে ফুটেছে এই ফুল। জেলার ইতিহাসে এই প্রথম এমন টিউলিপের বাগান গড়ে উঠেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আসলাম মোল্লার উদ্যোগে এই টিউলিপের বাগান করা হয়েছে। সাধারণত শীতপ্রধান অঞ্চলের ফুল হলেও সঠিক পরিকল্পনা ও পরিচর্যায় কিশোরগঞ্জের আবহাওয়ায় টিউলিপ ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। শুরুতে সংশয় থাকলেও শেষমেশ তা কেটে যায় রঙিন ফুলের হাসিতে।

এই উদ্যোগ শুধু সৌন্দর্য বাড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর ভেতরে রয়েছে একধরনের বার্তা—সরকারি স্থাপনাও হতে পারে নান্দনিক, হতে পারে মানুষকে কাছে টানার জায়গা।

সরেজমিনে দেখা যায়, সার্কিট হাউসের সবুজ লনের মধ্যে সারবদ্ধভাবে ফুটে থাকা লাল, হলুদ ও গোলাপি রঙের টিউলিপ পুরো পরিবেশকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। সরকারি কাজে আসা অতিথি, কর্মকর্তা ও স্থানীয় মানুষ ফুলের বাগানটি দেখে থমকে দাঁড়াচ্ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা আবদুল হক বলেন, ‘নিজের শহরে এমন ফুল দেখতেছি, ভালোই লাগতেছে। বাচ্চা নিয়া আইছি শুধু ফুল দেখার জন্য।’ ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান বলেন, ‘কিশোরগঞ্জে টিউলিপ ফুলের বাগান হবে, এটি ভাবাই যায়নি। সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণ আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর হয়ে উঠেছে।’

কিশোরগঞ্জ সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণ থেকে সম্প্রতি তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দর্শনার্থী রিতু বলেন, সরকারি স্থাপনায় এমন নান্দনিক উদ্যোগ সাধারণ মানুষের ভালো লাগার জায়গা তৈরি করে। এটি প্রশংসার দাবি রাখে।

সার্কিট হাউসের মালি ওমর ফারুক বলেন, ‘প্রথমবারের মতো টিউলিপ চাষ করেছি। শুরুতে ভাবতাম কী হবে, কী হবে না। কিন্তু ফুলগুলো ফুটতে শুরু করেছে দেখে খুব ভালো লাগছে। প্রতিদিন পানি দেওয়া, পরিচর্যা করা—সবই আনন্দের। দেখলে মনে হয় সার্কিট হাউসটা আরও প্রাণবন্ত হয়ে গেছে।’

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা বলেন, সরকারি স্থাপনাগুলো শুধু অফিসের জায়গা নয়; সেগুলো হতে পারে মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার জায়গা। যদি একটু যত্ন নেওয়া হয়, তাহলে এখান থেকে সৌন্দর্য ও পরিবেশ সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

সম্পর্কিত

রমজান উপলক্ষে খামারে প্রতি লিটার দুধ ১০ টাকায় বিক্রি

আসামি নিয়ে থানায় ফেরার পথে সড়কে আহত পুলিশ সদস্যের মৃত্যু

হাওরের মানুষের মন বড়: শফিকুর রহমান

নতুন সরকারে কিশোরগঞ্জ পেতে পারে দুই মন্ত্রী

কিশোরগঞ্জ-৬ আসনে ১ লাখ ভোটের ব্যবধানে ধানের শীষের শরীফুল আলমের ভূমিধস জয়

৭৭ হাজার ভোটে ফজলুর রহমানের বিশাল জয়

কিশোরগঞ্জ-৬ আসনে বিপুল ব্যবধানে বিএনপির মো. শরীফুল আলম জয়ী

কিশোরগঞ্জে বিজিবির গাড়িতে হামলা

জাল ভোট দিতে এসে কারাগারে যুবক

যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করবে: ফজলুর রহমান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা