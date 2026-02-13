হোম > সারা দেশ > খুলনা

ভোট পুনর্গণনার দাবি জামায়াতের পরাজিত প্রার্থী গোলাম পরোয়ারের

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 

মিয়া গোলাম পরোয়ার। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনা-৫ (ডুমুরিয়া-ফুলতলা) আসনে জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী করেছিল দলের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারকে। ২ হাজার ৬০৮ ভোটের ব্যবধানে তিনি বিএনপির প্রার্থী মোহাম্মদ আলী আসগারের কাছে হেরে গেছেন। এই অবস্থায় মিয়া গোলাম পরোয়ার অভিযোগ করেছেন, ঘোষিত বেসরকারি ফলাফলে অসংগতি রয়েছে। তিনি ভোট পুনর্গণনার দাবি জানিয়েছেন।

মিয়া গোলাম পরোয়ার একই সঙ্গে খুলনা-৫ আসনে বাতিল হওয়া প্রায় ছয় হাজার ভোটের যৌক্তিকতা যাচাইয়েরও দাবি তুলেছেন।

আজ শুক্রবার গণমাধ্যমে দেওয়া বক্তব্যে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘ডেমোক্রেটিক সিস্টেম (গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা) এবং পার্লামেন্টারি সিস্টেম অব ডেমোক্রেসিতে (গণতন্ত্রের সংসদীয় ব্যবস্থা) নির্বাচনই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বৈধ পথ। এ জন্য আমরা (জামায়াত) সব সময় নির্বাচনমুখী একটি রাজনৈতিক দল। এবারের নির্বাচনকেও আমরা সেভাবেই গ্রহণ করেছি।’

জামায়াতের এই নেতা বলেন, একটি স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে তাঁদের দল সরকার, নির্বাচন কমিশন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে। তিনি বলেন, বেসরকারিভাবে প্রাপ্ত ফলাফল তাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ের নথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখছেন। রিটার্নিং কর্মকর্তার স্বাক্ষরিত ফলাফল শিট, সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা, দুই উপজেলার ইউএনও এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সংরক্ষিত ভোট গণনার তথ্য পর্যালোচনা করছেন।

গোলাম পরওয়ার দাবি করেন, প্রায় ১৫০টি কেন্দ্রের ক্ষেত্রে তাদের কাছে থাকা শিটের সঙ্গে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ফলাফলের মধ্যে কিছু অসংগতি লক্ষ্য করেছেন নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্তরা। তিনি বলেন, ‘এই সামান্য ভোটের ব্যবধানের কারণে আমরা বিষয়টি যাচাই করছি। আইনি ভিত্তি পেলে পুনর্গণনার আবেদন করার চিন্তা করছি।’

নির্বাচনে মিয়া গোলাম পরোয়ার পেয়েছেন ১ লাখ ৪৬ হাজার ২৪৬ ভোট। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়ী বিএনপির প্রার্থী মোহাম্মদ আলী আসগার পেয়েছেন ১ লাখ ৪৮ হাজার ৮৫৪ ভোট পেয়ে জয় পেয়েছেন। জয়-পরাজয়ের ব্যবধান ২ হাজার ৬০৮ ভোট।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘প্রায় ৬ হাজারের বেশি ভোট বাতিল করা হয়েছে, এসব ভোট যৌক্তিক কারণে ও বিধি অনুযায়ী বাতিল হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যালটগুলো পুনরায় পরীক্ষা করার আবেদন করার বিষয়টি আমরা বিবেচনা করছি। কোথাও ওভার রাইটিং, ভোটের অঙ্ক লেখায় ভুল বা গণনার ত্রুটি থাকলে সেগুলো আইনানুগভাবে পুনর্গণনার মাধ্যমে যাচাই করা উচিত।’

সমর্থকদের উদ্দেশে জামায়াতের এই নেতা বলেন, মনোবল হারানোর কিছু নেই। জয়-পরাজয় রাজনীতির অংশ হলেও তিনি নিজেকে নৈতিকভাবে পরাজিত মনে করেন না।’ তিনি বলেন, ‘আমি কোনো অন্যায় করিনি, অসৎ পথ অবলম্বন করিনি, মানুষের ওপর জুলুম করিনি, কালোটাকা বা শক্তিপ্রয়োগ করে মানুষের রায় নেওয়ার চেষ্টা করিনি। সেই দিক থেকে আমি বিজয়ী।’

সম্পর্কিত

খুলনা বিভাগের ৩৬ আসনের ২৫টি জামায়াতের

নির্বাচনে হেরেছেন বিএনপির প্রার্থী রাশেদ খান

মেহেরপুরের দুটি আসনেই জামায়াত জোট প্রার্থী বিজয়ী

হেরে গেলেন জামায়াতের একমাত্র হিন্দু প্রার্থী

জামায়াতের সেক্রেটারি গোলাম পরওয়ার পরাজিত

ভোট দেওয়ার পর অসুস্থ হয়ে জামায়াত প্রার্থীর ভাইয়ের মৃত্যু

খুলনায় জামায়াতের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে অসুস্থ হয়ে বিএনপি নেতার মৃত্যু

‘হয়তো এটাই আমার জীবনের শেষ ভোট’

মৌলভীবাজারে রিকশা দিয়ে ভোটার আনছেন প্রার্থীরা, লাঙ্গল-শাপলা কলির এজেন্ট নেই বিভিন্ন কেন্দ্রে

‘খুব ভালো লাগছে, এটাই শেষ’—সপরিবারে ভোটের পর বললেন ৮০ বছরের মোতালেব মিয়া
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা