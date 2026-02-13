হোম > সারা দেশ > খুলনা

মেহেরপুরের দুটি আসনেই জামায়াত জোট প্রার্থী বিজয়ী

মেহেরপুর প্রতিনিধি

মেহেরপুর জেলার দুটি আসনেই জামায়াত জোট প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। তাঁরা হলেন মেহেরপুর-১ আসনে জেলা জামায়াতের আমির মাও. তাজ উদ্দীন খান এবং মেহেরপুর-২ আসনে জামায়াত নেতা নাজমুল হুদা।

ভোর সাড়ে ৩টার দিকে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবির ফলাফল প্রকাশ করেন।

এতে মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর উপজেলা) আসনের জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দীন খান ১ লাখ ২১ হাজার ২১ হাজার ৪৬১ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির মাসুদ অরুণ পেয়েছেন ১ লাখ ৪ হাজার ৪৬৭ ভোট।

মেহেরপুর-২ (গাংনী উপজেলা) আসনে জামায়াত জোট প্রার্থী নাজমুল হুদা দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৯৪ হাজার ৩৬০ ভোট পেয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রার্থী ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন ধানের শীষে পেয়েছেন ৮৫ হাজার ৯৪১ ভোট।

