অস্ত্রসহ দুর্ধর্ষ বনদস্যু করিম শরীফ বাহিনীর সদস্য গ্রেপ্তার

সুন্দরবনের বনদস্যু আলমগীর হোসেন সাগরের (৪৫) বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর তাঁকে বাগেরহাট আদালতে পাঠানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে মোংলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিসুর রহমান এ কথা নিশ্চিত করেন।
এর আগে অস্ত্র, গুলিসহ সুন্দরবনের দুর্ধর্ষ দস্যু করিম শরীফ বাহিনীর সদস্য সাগরকে আটক করে কোস্ট গার্ড। আজ সকালে সুন্দরবনের শেলা নদী থেকে তাঁকে আটক করা হয়। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁকে মোংলা থানায় হস্তান্তর করা হয়।
কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ডের সদস্যরা সুন্দরবনের শেলা নদীসংলগ্ন তাম্বুলবুনিয়া খাল এলাকায় সকাল ৬টায় একটি অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানের সময় কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাতেরা পালানোর চেষ্টা করে। পরে ধাওয়া করে কোস্ট গার্ড বনদস্যু করিম শরীফ বাহিনীর এক সহযোগীকে আটক করে। তাঁর কাছ থেকে একটি একনলা বন্দুক, দুটি তাজা গুলি ও ছয়টি ফাঁকা গুলি জব্দ করে।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ডাকাত আলমগীর হোসেন সাগর স্বীকার করেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে করিম শরীফ বাহিনীর সঙ্গে ডাকাতি ও ডাকাত দলকে অস্ত্র, গোলাবাদ ও রসদ সরবরাহের মাধ্যমে সহযোগিতা করে আসছিল। তাঁর বাড়ি মোংলা উপজেলার জয়মনি গ্রামে।