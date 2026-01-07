হোম > সারা দেশ > খুলনা

ভয়ংকর চেহারায় আহত বাঘটির গর্জন, সুস্থ হতে ২ মাস লাগবে: বন বিভাগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 

খুলনা বন্য প্রাণী উদ্ধার ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন বাঘ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুন্দরবনে শিকারিদের ফাঁদে আটকা পড়ে আহত বাঘটির পুরোপুরি সুস্থ হতে দুই মাস সময় লাগবে। খুলনা বন বিভাগের বন্য প্রাণী উদ্ধার ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন বাঘটি গত দুদিন ধরে সামান্য খাবার গ্রহণ করেছে। তবে আজ বুধবার সকালে বাঘটি ভয়ংকর চেহারায় গর্জন করে এবং মানুষ দেখলেই অস্বাভাবিক আচরণ করছে।

এ ছাড়া ফাঁদে আটকা পড়ার কারণে বাঘটির বাম পায়ের শিরা ও নার্ভ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় রক্ত চলাচল বন্ধ ছিল। বয়স্ক হওয়ায় বাঘটি তার স্বাভাবিক শক্তি হারিয়েছে। বাঘটিকে স্বাভাবিক ও সুস্থ করতে সব ধরনের চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন বন্য প্রাণী চিকিৎসকেরা।

আজ খুলনা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে খুলনা অঞ্চলের বন সংরক্ষক ইমরান আহমেদ লিখিত বক্তব্যে বলেন, ৪ জানুয়ারি সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জ থেকে উদ্ধার করা আহত বাঘটি বন বিভাগের বন্য প্রাণী উদ্ধার ও পুনর্বাসন কেন্দ্র খুলনায় চিকিৎসাধীন রয়েছে। ধীরে ধীরে এর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। বাঘটি প্রাথমিক অবস্থায় অত্যন্ত দুর্বল থাকলেও চিকিৎসাপ্রাপ্তির পর এটি পানি পান ও খাদ্য গ্রহণ শুরু করেছে। ধীরে ধীরে এর ভেতর বন্য ক্ষিপ্রতা আসতে শুরু করেছে।

খুলনা বন্য প্রাণী উদ্ধার ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন বাঘ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইমরান আহমেদ বলেন, বন বিভাগের ভেটেরিনারি অফিসার হাতেম সাজ্জাদ জুলকারনাইনের নিবিড় তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন বাঘটি সম্পূর্ণ শঙ্কামুক্ত না হওয়ায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষক ড. হাদী নুর আলী খানের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল গতকাল মঙ্গলবার রাতে খুলনা পৌঁছায় এবং আহত বাঘটিকে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করে।

আজ সকালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে বাঘটির অবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ দেয়। ফাঁদে আটকে থাকার কারণে বাঘের সামনের বাম পা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে বাঘটির চলনভঙ্গি দেখে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল ধারণা করছে যে, এটির কোনো হাড় ভাঙেনি, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

এই বন কর্মকর্তা বলেন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল আশা প্রকাশ করে যে, স্বল্প সময়ের মধ্যেই বাঘটি সুস্থ হয়ে বনে ফিরে যেতে পারবে। তবে বর্তমানে এটির ক্ষত শুকানোর প্রক্রিয়া চলছে বিধায় এটির কাছে মানুষের সমাগম হলে সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যাবে।

সুন্দরবনে ফাঁদে আটকে পড়া বাঘ উদ্ধার, উৎসুক মানুষের ভিড়

এটি সম্পূর্ণরূপে একটি বন্য প্রাণী, যা কখনো মানুষের সংস্পর্শে আসেনি, তাই এটিকে সুস্থ করতে হলে এর থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

এক প্রশ্নের জবাবে ঢাকা সেন্ট্রাল ভেটেরিনারি হসপিটালের অতিরিক্ত ভেটেরিনারি অফিসার নাজমুল হুদা জানান, বাঘটির বর্তমানে তিনটি সমস্যা রয়েছে। প্রথমত বাঘটির বাম পায়ে ব্যথা হচ্ছে। এই অবস্থায় তার পক্ষে শিকার ধরা খুবই কঠিন।

খুলনা বন্য প্রাণী উদ্ধার ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন বাঘ। ছবি: আজকের পত্রিকা

তা ছাড়া ফাঁদের সুতায় বাম পায়ের শিরা ও নার্ভ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় রক্ত চলাচল বন্ধ ছিল। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হলেও শিরা, উপশিরাগুলো ঠিক হতে সময় লাগবে। বাঘটি হাঁটছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

দ্বিতীয়ত তার দেহে পানিশূন্যতা রয়েছে। তবে গত দুই দিন সে পানি পান করেছে, যা সুস্থ হওয়ার পেছনে বড় ভূমিকা পালন করছে। তৃতীয়ত বয়স্ক হওয়ায় বাঘটি তার শক্তি হারিয়েছে। ফলে এখনই শঙ্কামুক্ত বলা যাচ্ছে না।

নাজমুল হুদা আরও জানান, এই তিন বিষয়কে বিবেচনায় রেখে ১০ দিনের চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এরপর কোর্স বদলানো হবে।

গাড়ি আটকে বাঘের ছবি তুলতে হুড়োহুড়ি, মাথা ফাটল বনকর্মীর

প্রফেসর ড. হাদী নুর আলী খান বলেন, ‘উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আমরা গতকাল মঙ্গলবার খুলনায় পৌঁছাই। ফাঁদে আটকা পড়ে ২-৩ দিন বাঘটি কিছুই খায়নি। এমনকি পানি পান না করায় পানিশূন্যতা দেখা দিয়েছে। গতকাল ও আজ পানি পান করেছে। সামান্য মাংসও খেয়েছে। মাংসের সঙ্গে মেডিসিন মিশিয়ে অল্প অল্প দেওয়া হচ্ছে। তার কাছে গেলে অ্যাটাকিং ভঙ্গিতে আবির্ভূত হচ্ছে। আজ বিকট শব্দে গর্জন করেছে। আমরা বাঘের আসল ভয়ংকর মূর্তি দেখতে পেয়েছি।’

ফাঁদে আটকা পড়ে আহত বাঘটির অবস্থা নিয়ে বন বিভাগের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

হাদী নুর আলী খান বলেন, এটি চিড়িয়াখানার বাঘ না, তাই মানুষ দেখলেই অস্বাভাবিক আচরণ করছে। বাঘটিকে কোলাহলের বাইরে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। সেখানে জনসমাগম, কোনো প্রকার ভিডিও ও ছবি তোলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পুরোপুরি সুস্থ হতে দুই সপ্তাহ বা দুই মাসও লাগতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে বন্য প্রাণী সুরক্ষায় ও সুচিকিৎসার জন্য সুন্দরবনসংলগ্ন এলাকার আশপাশে একটি ভেটেরিনারি হাসপাতাল, কমপক্ষে দুজন প্রাণিচিকিৎসক ও তাঁদের সহযোগী থাকা, আহত প্রাণীদের দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার জন্য ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্সসহ একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল নির্মাণে সরকারের উচ্চপর্যায়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদ বিভাগের প্রফেসর ড. মো. গোলাম হায়দার, ঢাকার কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার (সিডিআইএল) প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার ড. মো. গোলাম আযম চৌধুরী প্রমুখ।

