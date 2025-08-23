ফকিরহাটে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেলচালক নিহত

বাগেরহাটের ফকিরহাটে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। খুলনা-মোংলা মহাসড়কে উপজেলার খাজুরা নামক স্থানে খান জাহান আলী ফিলিং স্টেশনের সামনে শুক্রবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত চালক তোফাজ্জেল হোসেন পলাশ (২১) খুলনার দোলখোলা টুটপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার রাতে তোফাজ্জেল হোসেন মোংলা থেকে মোটরসাইকেলযোগে খুলনা যাচ্ছিলেন। উপজেলার লখপুর ইউনিয়নের খাজুরা এলাকায় এসে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অজ্ঞাত ট্রাকের সাথে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেলচালক তোফাজ্জেল হোসেন পলাশ ছিটকে পড়ে গেলে ট্রাকচাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। এ সময় ট্রাকটি দ্রুত পালিয়ে যায়।
কাটাখালী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাফর আহম্মেদ বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ ও মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে। তবে ট্রাকটি পালিয়ে গেছে। ট্রাকটি শনাক্তের চেষ্টা করা হচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’