হোম > সারা দেশ > খুলনা

ফকিরহাটে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেলচালক নিহত

ফকিরহাট (বাগেরহাট) প্রতিনিধি 

দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া মোটরসাইকেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটের ফকিরহাটে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। খুলনা-মোংলা মহাসড়কে উপজেলার খাজুরা নামক স্থানে খান জাহান আলী ফিলিং স্টেশনের সামনে শুক্রবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত চালক তোফাজ্জেল হোসেন পলাশ (২১) খুলনার দোলখোলা টুটপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার রাতে তোফাজ্জেল হোসেন মোংলা থেকে মোটরসাইকেলযোগে খুলনা যাচ্ছিলেন। উপজেলার লখপুর ইউনিয়নের খাজুরা এলাকায় এসে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অজ্ঞাত ট্রাকের সাথে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেলচালক তোফাজ্জেল হোসেন পলাশ ছিটকে পড়ে গেলে ট্রাকচাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। এ সময় ট্রাকটি দ্রুত পালিয়ে যায়।

কাটাখালী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাফর আহম্মেদ বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ ও মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে। তবে ট্রাকটি পালিয়ে গেছে। ট্রাকটি শনাক্তের চেষ্টা করা হচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’

সম্পর্কিত

তালায় যুবদল নেতাকে গলা কেটে হত্যা

যশোরের প্রবীণ সাংবাদিক বীর মুক্তিযোদ্ধা রুকুনউদ্দৌলাহ্‌র ইন্তেকাল

নিখোঁজ ব্যবসায়ী শফিকুলকে ফিরে পেতে মায়ের আকুতি

কেশবপুরে বাবার ভ্যান চালাতে গিয়ে কিশোর নিহত

আটক যুবককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর বিএসএফের

প্রাইভেট কারে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মেয়ের মৃত্যু, বাবা-মাসহ আহত ৩

ধারের ২০ টাকা নিয়ে কলহের জেরে প্রাণ গেল যুবকের, ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ

খুলনায় ফেরি-ট্রলারের সংঘর্ষ, এক কিশোর নিখোঁজ

যশোরে মামলায় বন্ধ ৮ সেতুর কাজ

ব্যয় বেড়ে দ্বিগুণ, কাজ শেষ হয়নি ৯ বছরেও
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা