খুলনায় পুলিশের ধাওয়া খেয়ে ঠিকাদারের বাড়িতে গুলি ছুড়ল সন্ত্রাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 

খুলনায় পুলিশের ধাওয়া খেয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে গুলি ছুড়েছে সন্ত্রাসীরা। এই গুলি এক ঠিকাদারের বাড়ির দরজায় গিয়ে লেগেছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাতে নগরীর দৌলতপুর থানার মহেশ্বরপাশা গোলকধাম পল্লিতীর্থ রোডে এ ঘটনা ঘটে।

জানতে চাইলে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি-তদন্ত) জাহিদুল ইসলাম বলেন, মহেশ্বরপাশা পল্লিতীর্থ স্কুল রোডের বাসিন্দা ঠিকাদার নাজমুল আহমেদের বাড়ির সামনে বাগানে দুই সন্ত্রাসীর অবস্থান করার খবর পায় পুলিশ। রাত ৩টার দিকে পুলিশের তিনটি দল ওই বাগান এলাকায় তল্লাশি চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সন্ত্রাসীরা আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য দুটি গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। তাদের ছোড়া গুলি দুটি ঠিকাদার নাজমুল আহমেদের দরজায় লেগে ছিদ্র হয়ে যায়। এ ঘটনায় কেউ আহত হয়নি।

