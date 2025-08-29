সাতক্ষীরার তলুইগাছা সীমান্তে ১৫ বাংলাদেশি নাগরিককে হস্তান্তর

পশ্চিমবঙ্গের হাকিমপুর সীমান্ত দিয়ে নারী ও শিশুসহ ১৫ বাংলাদেশি নাগরিককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তলুইগাছা সীমান্তের জিরো পয়েন্টের কাছে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। মধ্যরাতে বিজিবি আটককৃতদের সাতক্ষীরা সদর থানায় সোপর্দ করে।
হস্তান্তরকৃত ব্যক্তিরা হলো: সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার পশ্চিম কৈখালী গ্রামের সেকেন্দার হোসেন (৩৩), নকিপুর গ্রামের আব্দুল্লাহ গাজী (৩৮), যোগেন্দ্রনগর গ্রামের ঝর্ণা খাতুন (৩৮), কালিঞ্চি গোলাখালী এলাকার মোছা. নাজমা বিবি (৩৩), তাঁর মেয়ে মাহেরা আক্তার (৬), ছেলে নাজমুল হাসান নাইম (১৬), মেয়ে মিনা (১৩), পূর্ব বিড়ালক্ষী গ্রামের মোছা. মাফুজা খাতুন (৩৪), তাঁর মেয়ে তানিয়া সুলতানা (১০), ছেলে মাফুজ রহমান (২), খুলনার বাটিয়াঘাটা উপজেলার কৃষ্ণনগর জলমা গ্রামের মর্জিনা বেগম (৪৪), তাঁর মেয়ে হাসিনা খাতুন (১০) এবং পিরোজপুর জেলার খানাকুনিয়ারী গ্রামের রুহুল আমিন (৪০), তাঁর স্ত্রী শেফালী বেগম (৩৫) ও মেয়ে সুমাইয়া আক্তার (৭)।
বিজিবির তলুইগাছা বিওপি কমান্ডার আবুল কাশেম জানান, অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের দায়ে মঙ্গলবার রাতে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাকিমপুর চেকপোস্ট এলাকা থেকে নারী, শিশুসহ ১৫ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে বিএসএফ। আটকের দুই দিন পর বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে তলুইগাছা সীমান্তের জিরো পয়েন্টের কাছে বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর দিব্যজ্যোতি ডলি তাদের বিজিবির কাছে ফেরত দেন। মধ্যরাতে তাদের সাতক্ষীরা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।
সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার নকিপুর গ্রামের আব্দুল্লাহ গাজী জানান, প্রায় ১৬ মাস আগে বৈকারী সীমান্ত দিয়ে তিনি ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি কোলকাতার নিউটাউন-রাজারহাট এলাকায় দিনমজুরির কাজ করতেন। বাকিরাও একই এলাকায় দিনমজুরীসহ বিভিন্ন কাজ করতেন।
সম্প্রতি ভারতীয় পুলিশ ব্যাপক ধড়পাকড় শুরু করায় তারা দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তারা স্বেচ্ছায় বিএসএফের হাকিমপুর ক্যাম্পে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন।
সাতক্ষীরা সদর থানার (ওসি) শামিনুল হক জানান, ১৫ বাংলাদেশি নাগরিককে বৃহস্পতিবার রাতে বিজিবি থানায় হস্তান্তর করে। নাম-ঠিকানা যাচাই-বাছাইয়ের পর রাতেই তাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে।