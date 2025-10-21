খাগড়াছড়িতে ড্রেন থেকে জীবিত নবজাতক উদ্ধার

খাগড়াছড়ি শহরের একটি ড্রেন থেকে জীবিত এক ছেলে নবজাতককে উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরে নবজাতকটিকে সদর আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল সোমবার রাতে পূর্ব শান্তিনগর এলাকায় ড্রেন থেকে ওই নবজাতককে উদ্ধার করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে খাগড়াছড়ি সদর আধুনিক হাসপাতালের আরএমও রিপল বাপ্পি চাকমা বলেন, বাচ্চাটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেই সুস্থ রয়েছে। ঘটনাটি সদর উপজেলা সমাজসেবা অফিসে জানানো হলে তারা পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান।
স্থানীয়রা জানান, গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে ড্রেনের মধ্যে এক নবজাতককে পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেন স্থানীয়রা। পরে পুলিশ এসে শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
এ বিষয়ে খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে পূর্ব শান্তিনগরের রাজু বোর্ডিং পেছনে একটি ড্রেন থেকে ওই নবজাতককে উদ্ধার করে হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।