খাগড়াছড়িতে বাস উল্টে নিহত ২, আহত ১০

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার সাপমারা এলাকায় পাহাড়ের ঢাল দিয়ে নামার সময় শান্তি পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে দুজন নিহত এবং অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকালে রাঙামাটির বাঘাইছড়ি থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে উল্টে পড়ে। দুর্ঘটনায় নিহত দুজন হলেন বাসের সুপারভাইজার অনিল চাকমা (৩৭) এবং যাত্রী আব্দুর রাজ্জাক সওদাগর (৬০)।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দ্রুত গতিতে নামার সময় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারালে ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মাটিরাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ স্থানীয়দের সহযোগিতায় দ্রুত উদ্ধার অভিযান শুরু করে। এই উদ্ধার অভিযানের সময় বাসের নিচ থেকে আরও একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
আহত অন্তত ১০ জনকে উদ্ধার করে মাটিরাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
মাটিরাঙ্গা সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার কাজী ওয়াজেদ আলী দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, চট্টগ্রামগামী শান্তি পরিবহনের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যাওয়ায় ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হয়েছে।