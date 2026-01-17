হোম > সারা দেশ > খাগড়াছড়ি

ইউপিডিএফের (গণতান্ত্রিক) কেন্দ্রীয় সভাপতি-সম্পাদকের বিরুদ্ধে অন্যদের ব্রিফিং

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 

খাগড়াছড়ি সদরের মধুপুর এলাকার ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিং। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাহাড়ের আঞ্চলিক দল ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) বিলুপ্ত হয়নি; বরং দলের কার্যক্রম চলমান থাকবে বলে জানাল দলটি। ইউপিডিএফের (গণতান্ত্রিক) বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন অপপ্রচার ও মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে বলে দাবি করা হয়।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) খাগড়াছড়ি সদরের মধুপুর এলাকার দলীয় কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিং করে এই বক্তব্য তুলে ধরে দলটি।

ব্রিফিংয়ে দলের সাংগঠনিক সম্পাদক অমর জ্যোতি চাকমা বলেন, ইউপিডিএফের (গণতান্ত্রিক) কেন্দ্রীয় সভাপতি শ্যামল কান্তি চাকমা (তরু) এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিটন চাকমা দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ, দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণসহ নানা ধরনের গঠনতন্ত্র বহির্ভূত কাজে লিপ্ত আছেন। দলীয় পদ হারানোর ভয়ে ২০ থেকে ২৫ জন অনুগত সদস্য নিয়ে খাগড়াছড়ি ছেড়েছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি।

এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে দাবি করে দলের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, বিশ্বস্ত সূত্রে তাঁরা জানতে পেরেছেন যে অনুগত সদস্যদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সভাপতি সন্তু লারমা-সমর্থিত জনসংহতি সমিতির কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁর নামে একটি আইডি থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক অমল কান্তি চাকমার নাম ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি বিবৃতি দিয়ে বানোয়াট ও বিভ্রান্তিমূলক মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে।

ব্রিফিংয়ে বলা হয়, ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) দল বিলুপ্ত করার মতো একটি গঠনতন্ত্র বহির্ভূত ঘোষণা ষড়যন্ত্রের অংশ। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে শ্যামল কান্তি চাকমা ও মিটন চাকমা ছাড়া বাকি সব সদস্য বর্তমানে খাগড়াছড়ি জেলায় অবস্থান করছেন।

ব্রিফিংয়ে ইউপিডিএফের (গণতান্ত্রিক) সহসভাপতি (ভারপ্রাপ্ত সভাপতি) সমীরণ চাকমা, সাধারণ সম্পাদক অমল কান্তি চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক অমর জ্যোতি চাকমা, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচার সম্পাদক দিপন চাকমা, কেন্দ্রীয় সদস্য সবিনয় চাকমাসহ পার্টি নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

